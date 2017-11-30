Свердловское правительство спасет обманутых дольщиков Сегодня в 14:56
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Силами САИЖК.
Свердловская область купит акций регионального агентства ипотечного жилищного кредитования (САИЖК). Такое решение было принято членами правительства на очередном заседании 30 ноября, передает "Уралинформбюро".
Область приобретет 200 миллионов обыкновенных акций САИЖК общей номинальной стоимостью в 200 миллионов рублей. Как сообщили агентству в департамент информполитики Среднего Урала, покупка ценных бумаг защитит права и законные интересы участников долевого строительства.
Речь идет, в частности, о поддержке обманутых дольщиков ЖК "Оптимист" в Первоуральске. Строительство дома, квартиры в котором покупали в основном бюджетники и пенсионеры, стартовало летом 2015 года. Однако у застройщика закончились деньги и он "заморозил" возведение жилого комплекса.
Стоит отметить, что ситуация с первоуральским недостроем находится на личном контроле губернатора Евгения Куйвашева, который ранее озвучил идею завершения строительства объекта силами САИЖК.
За последние пять лет в Свердловской области решены проблемы 49 долгостроев, свои квартиры смогли получить более пяти тысяч человек.
Планируется, что до конца 2017 года в эксплуатацию будут введены еще семь проблемных объектов.
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