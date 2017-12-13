Слухи о "заморозке" не подтвердились.

Неопределенная ситуация, сложившаяся вокруг достройки проблемного долевого комплекса "Кольцовский дворик", породила новую волну слухов. Так, в распоряжение "Уралинформбюро" попала переписка на одном из интернет-форумов, из которой следует, что областные власти якобы решили достраивать только один из трех домов комплекса, а дольщиков остальных расселят по городу.

Корреспондент агентства обратился за разъяснениями в компанию "Диарт-Урал", которая ранее занималась реализацией этого проекта, пока в 2016 году стройка не была заморожена из-за нехватки финансирования. По словам представителей застройщика, слух о том, что дома №№ 1 и 2 решено забросить, не соответствует действительности.

"Стройке найден новый инвестор, который выдвинул обязательные условия для начала финансирования и скорейшего возобновления работ на стройплощадке, и одно из них – подписание дополнительных соглашений с участниками долевого строительства о переносах сроков сдачи объектов в эксплуатацию", — пояснили сотрудники "Диарт-Урал".

Согласно информации, размещенной на сайте компании, дом №4 будет сдан до конца 2017 года, а дома №№ 1 и 2 — в третьем квартале 2018 года. В беседе с корреспондентом агентства дольщики "Кольцовского дворика" подтвердили, что новый инвестор для достройки объекта найден, но его имя пока не разглашается.

"Я была на днях у (заместителя губернатора Свердловской области Сергея) Швиндта , и там ничего не говорилось насчет отмены строительства других домов комплекса, — сообщила одна из дольщиц. — Что до дома №4, он почти на стадии готовности. Дома №1 и №2 также однозначно собираются достраивать".

По словам дольщиков, "Диарт-Урал" уже передал новому инвестору документы по проекту. В качестве одного из вариантов решения проблемы действительно рассматривается вариант с передачей нескольким дольщикам квартир в других районах, но окончательное решение будет принято лишь после завершения финансовых расчетов.

На эти расчеты должно уйти порядка 2-3 месяцев, однако в апреле 2018 года строительные работы на домах №1 и №2 должны возобновиться. Точные сроки, как и имя нового инвестора, будут озвучены после 25 декабря, сообщили собеседники агентства.

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