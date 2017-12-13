В Алапаевском районе убили тысячу коровСегодня в 14:39
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Теперь ждут денег на их "воскрешение".
Хозяйства Апалаевского района, где вспыхнула эпидемия туберкулеза коров, отправят на бойню всех заболевших животных до Нового года. Об этом сообщил "Уралинформбюро" председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Путиловский" Вадим Хорьков.
"На данный момент забито 1 000 голов, осталось еще 800, — рассказал собеседник агентства. — Транспорт для перевозки коров предоставляет сама бойня. Сначала были проблемы с перевозкой, потом дело наладилось".
Вспышку опасного инфекционного заболевания среди коров обнаружили в середине октября 2017 года в ходе плановой диагностики на животноводческих фермах, расположенных в селе Останино и деревнях Верхний Яр и Бучина. Был объявлен режим ЧС.
8 ноября свердловский Россельхознадзор подтвердил вспышку туберкулеза у крупного рогатого скота в Алапаевском районе, однако правление СХПК тогда решило приостановить забой поголовья, чтобы дождаться результатов еще одной экспертизы – уже от омских специалистов.
Как всегда в подобных случаях, не обошлось без конспирологических теорий. По словам жителей территории Останинской сельской администрации, на убой сегодня вывозится не только больной, но и здоровый скот. А некоторые владельцы заболевших коров в кулуарной беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" высказали предположение, что конечной целью всей истории с забоем заболевшего скота является преднамеренное банкротство "Путиловского".
Реальность пока опровергает эти домыслы. В начале декабря из резервного фонда региона по решению губернатора Евгения Куйвашева было выделено 42 миллиона рублей на компенсацию ущерба хозяйствам, пострадавшим от "коровьего туберкулеза". По условиям представления субсидии, 27 миллионов рублей должны поступить аграриям до Нового года, остальная сумма — в начале 2018-го.
Как сообщил агентству общественный активист из Алапаевска Андрей Никонов, эти деньги должны пойти на строительство новых ферм для "Путиловского". Депутат областного Закособрания Вячеслав Вегнер, который еще в ноябре взял ситуацию на личный контроль, подтвердил, что сумма будет выделена на весь комплекс мероприятий, включая процедуру убоя, санобработку и восстановление корпусов коровников, а в перспективе и на восстановление поголовья.
Однако Вадим Хорьков опроверг эту версию."Эти деньги пойдут на зарплату работникам кооператива и на выплату налогов. На строительство ферм их явно не хватит, — пояснил он. — Для восстановления поголовья будем теперь искать инвестора или брать кредит в банке. Нам нужно восстановить хотя бы дойное стадо, это примерно 600-700 голов".
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