Но убивать их не спешат.

Свердловский Россельхознадзор подтвердил вспышку туберкулеза у крупного рогатого скота в Алапаевском районе. По регламенту при обнаружении этого заболевания все стадо должно отправиться на забой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Главный владелец коров в районе – сельхозкооператив "Путиловский", где содержится около 1 700 голов. Из них умертвили уже 85, рассказал директор Вадим Хорьков. Но 7 ноября состоялось заседание управления, на котором решили остановить забой. В кооперативе решили дождаться результатов еще одной экспертизы – от омских специалистов.

Получат ли компенсацию владельцы забитого скота, если диагноз подтвердится, пока неизвестно.

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