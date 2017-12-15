Свердловские застройщики назвали цену отказа от "долевки"Сегодня в 09:28
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Она составит триллионы рублей.
Отказ от долевого строительства и переход к модели проектного финансирования вызовет "падеж" мелких застройщиков. Такой прогноз дали участники Рождественского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов, прошедшего в Екатеринбурге на этой неделе.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", идею отказа от "долевки" в ходе совещания по решению проблем обманутых дольщиков озвучил в октябре 2017 года президент России Владимир Путин. Стоит отметить, что, по данным Минстроя РФ, сегодня в стране через договоры долевого участия продается более 80% жилья.
В отличие от долевого строительства, когда деньги в проект инвестируют будущие жильцы, проектное финансирование предполагает получение застройщиком банковского кредита, с которого он потом будет выплачивать проценты.
По мнению главы государства, переход а такой модели станет возможным после 1 июля 2018 года, когда вступят в силу новые, более жесткие, требования в отношении застройщиков, желающих возводить "долевое" жилье.
Среди этих требований — не менее чем 3-летний опыт работы на рынке строительства многоквартирных домов, отсутствие обязательств по кредитам и обязанность платить по 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия в компенсационный фонд.
В общем и целом затраты самого застройщика на возведение долевого жилья могут вырасти до 40% от общей стоимости проекта. По мнению ряда экспертов, эти правила заставят большое число игроков навсегда уйти с рынка.
Многие участники Рождественского саммита РГУД, похоже, разделяют это опасение. Так, по мнению владельца ГК Acons Group Ивана Кузнецова, неизбежное разорение мелких застройщиков вызовет также увеличение числа обманутых дольщиков.
Кроме того, пока непонятно, где банкиры возьмут для кредитования застройщиков 3,5-6 триллионов рублей. Именно такую сумму, необходимую даже не для роста, а для сохранения существующих темпов строительства, назвал в ходе саммита директор компании Prinzip Геннадий Черных.
Грядущий переход к проектной модели финансирования вызывает много вопросов и у представителей госорганов, отвечающих за надзор в строительной сфере. Так, на недавнем заседании Общественного совета при областном департаменте государственного жилищного и строительного надзора глава ведомства Алексей Россолов предрек 30% рост цен на рынке недвижимости в случае отмены "долевки".
"Я понимаю, есть поручение президента. Тем не менее сегодня уничтожается механизм, который толком-то и не начинал работать. У меня есть сомнение, что нужно в полном объеме уходить от долевого строительства", — заявил Россолов.
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