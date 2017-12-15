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Росреестр внесет жадных отельеров в черный списокСегодня в 10:15

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К радости туроператоров.

Российские отели, неправомерно завышающие цены на размещение гостей Чемпионата мира по футболу-2018, будут внесены в черный список Ростуризма. Такое заявление сделал руководитель ведомства Олег Сафонов, сообщает РБК.

По мнению главы Ростуризма, попытки отельеров получить сверхприбыли "идут вразрез с государственной политикой, направленной на продвижение страны как популярного туристического направления".

"У государства всегда найдутся инструменты и рычаги воздействия в таких случаях", — заметил в беседе с "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — Если отели, завышающие цены, попадут в обещанный "черный список", их жизнь это явно не улучшит. Возможно, Ростуризм составит соответствующие рекомендации для туркомпаний в отношении этих отелей".

По мнению Мальцева, "поймать" отельеров на завышении цен довольно легко: достаточно взять так называемую "цену от стойки" (то есть цену номера, доступную для гостей без предварительного бронирования с сайта) в той или иной гостинице и проверить ее динамику за определенный период.

"Цена, конечно, может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от спроса, но не втрое же!" — пояснил представитель УАТ. При этом он уточнил, что никто не станет мешать гостиничному бизнесу "работать в плюс" в период мундиаля.

По мнению Михаила Мальцева, необоснованное завышение цен в отелях ударит не только по имиджу России как страны-хозяйки чемпионата, но и по интересам турфирм, организующих транспортировку болельщиков на игры ЧМ-2018.

"У нас есть обращения от турфирм, которые уже сегодня не могут забронировать места в гостиницах (на дни проведения матчей чемпионата— прим.ред.), потому что многие номера уже на "стопе", хотя туристов там еще нет. Получается, эти номера загодя изъяты из бронирования, а это плохо для туристических компаний, потому что они лишаются возможности работать в условиях равной конкуренции", — сообщил он.

Стоит отметить, что аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip также прогнозируют рост цен на гостиничные услуги в городах, где будут проходить игры ЧМ-2018. Так, в Екатеринбурге они могут взлететь в 2,5 раза, а в Калининграде — в 3,5 раза.

Рост средней стоимости проживания диктуется несколькими факторами. Среди них повышенный спрос на средства размещения и практика предварительного бронирования наиболее дешевых мест (при которой свободными остаются только номера высокой ценовой категории).

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