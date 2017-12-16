Две площадки уже определены.

На градостроительной карте Екатеринбурга в ближайшее время может появиться новая категория территорий — комплексного устойчивого развития. Две первых таких территории 15 декабря были утверждены в их новом статусе на публичных слушаниях в администрации уральской столицы, сообщает "Уралинформбюро".

Речь идет о квартале улиц Готвальда - Опалихинской - Кондратьева - Бебеля - русло реки Исеть (микрорайон Заречный) и участке Цыганского поселка, ограниченном улицами Амундсена, Московской и Расковой. Планы по освоению этих участков презентовал в ходе слушаний замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Сергей Косенко.

По словам чиновника, изначально на слушаниях планировалось обсудить 20 таких территорий, но на их развитие не нашлось потенциальных инвесторов. Что касается двух озвученных участков, то проекты их планировки и межевания были разработаны в 2016-2017 годах, одобрены на публичных слушаниях и утверждены областным Минстроем.

В данный момент обе площадки заняты индивидуальным жильем и, по мнению городских чиновников, используются неэффективно. В рамках программы комплексного устойчивого развития там должны появиться не только высотные жилые дома, но и пешеходные зоны с велодорожками.

Для этого в градостроительные правила может быть введен новый параметр разрешенного строительства: вело-пешеходная инфраструктура. Он предусматривает, в частности, организацию одного вело-места на десять квартир проектируемого жилого комплекса.

Одновременно будет изменен и другой параметр, касающийся минимальной зоны жилищного строительства. Сегодня она составляет для зоны Ж-5 всего три тысячи квадратных метров. Муниципалитет планирует расширить ее до десяти тысяч "квадратов". По словам Сергея Косенко, это позволит избежать спекуляций на рынке жилищного строительства и минимизирует риск возведения многоэтажек на землях ИЖС.

Также для территорий устойчивого комплексного развития предусмотрена обязательная зеленая зона, составляющая не менее 10% всей площади застройки. Обязательным элементом станут и объекты социальной инфраструктуры, под которые также будет установлен новый норматив: для детсадов — 60 мест на 1 000 жителей, для школ — 130 мест на 1 000 жителей.

Следует напомнить, что освоение обеих площадок уже фактически началось. Так, для Заречного компания "Эфес" в прошлом году разработала проект жилого комплекса на 6 799 человек, со школой на 825 мест и тремя детскими садами общей вместимостью 365 мест. В Цыганском поселке компания "Земельный ресурс" собирается возвести десять многоквартирных высоток, четыре образовательных объекта, торговый центр и сеть паркингов на 2 705 мест. Жилой комплекс будет рассчитан на проживание 6 000 человек.

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