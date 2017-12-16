Участка в "Бухте Квинс".

Девять лесопарков Екатеринбурга увеличат свою территорию за счет включения в нее участков, фактически принадлежащих к городским лесам, но размеченных на карте градостроительного зонирования как земли иного назначения. С такой инициативой обратились к областному Минстрою 15 декабря в ходе публичных слушаний представители департамента лесного хозяйства Свердловской области, сообщает "Уралинформбюро".

Речь идет о Шувакишском, Калиновском, Шарташском, Санаторном, Юго-Западном, Уктусском, Нижне-Исетском, Южном лесопарках, а также парке Лесоводов России. Все спорные участки, располагающиеся на их территории, будут отнесены к зоне Р-1 (зона отдыха населения). Ранее часть из них относилась к зоне Ц-6 (складские объекты и оптовая торговля).

В частности, зоной городских лесов станут несколько участков на берегах Большого и Малого Шарташа, которые до недавнего времени относились к категориям ЗРЗ (зона развития застройки), Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа) и ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса) . Также в зону Р-1 попадет практически вся территория ЦПКиО имени Маяковского.

Стоит отметить, что вопрос городских лесов был не единственным, вынесенным на обсуждение участников публичных слушаний. В общей сложности было рассмотрено порядка 16 предложений об изменении зонирования городской территории, поступивших от застройщиков¸ промпредприятий и садоводческих товариществ.

В частности, горожане одобрили просьбу известного барда Александра Новикова изменить зонирование одного из участков строящегося коттеджного поселка "Бухта Квинс" с Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа) на Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной застройки).

Как пояснил в ходе слушаний главный специалист отдела градостроительного развития областного Минстроя Роман Гусев, это делается для того, чтобы облегчить дольщикам "Бухты" регистрацию собственности на их квартиры. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в октябре 2017 года Ленинский районный суд Екатеринбурга снял арест с земельных участков в "Бухте Квинс", принадлежащих Новикову. Это позволит заняться межеванием участка и создаст условия для подключения домов к инженерным сетям.

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