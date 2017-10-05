Вокруг Екатеринбурга.

Общественная палата Свердловской области приступила к формированию "зеленого щита" вокруг Екатеринбурга, сообщает "Уралинформбюро". Первым шагом в защите лесных угодий города стали состоявшиеся 5 октября публичные слушания, на которых активисты Общероссийского народного фронта предложили включить в состав особо охраняемых лесных территорий… уже существующие ООПТ.

Следует напомнить, что проблема "зеленого щита" поднимается в Екатеринбурге не в первый раз. В июле 2017 года в столице Урала под эгидой ОНФ прошел одноименный межрегиональный форум, на котором обсуждались перспективы реализации соответствующего закона, к тому моменту уже подписанного президентом России Владимиром Путиным.

Документ предусматривает создание вокруг городов лесопарковых поясов с ограниченным режимом природопользования и хозяйственной деятельности. В состав "зеленого щита" могут включаться как собственно городские леса и лесопарки, так и водоемы и природно-ландшафтные объекты, создающие единый экологический каркас.

Судя по всему, "фронтовики" на сей раз решили перевести проблему из фазы теоретизирования в фазу конкретных действий. Но почему в качестве пилотных территорий для создания "шита" выбраны городские леса и лесопарки, и без того уже защищенные законом? Как пояснил в беседе с "Уралинформбюро" инициатор "щитостроительства", активист свердловского отделения ОНФ Артем Ланцев, выбор лесопарков, на территории которых будет запрещены стройки и свалки твердых бытовых отходов, сделан не случайно.

"Федеральный законодатель предусмотрел создание единого зеленого каркаса с единым правовым режимом, — отметил он. — Есть земли, которые поставлены на кадастр, но с них сняты ограничения, предусмотренных законодателем. И чтобы мы не попали в ситуацию, когда в "зеленом щите" вдруг окажутся земли, где разрешены строительные полигоны и полигоны ТБО, мы отобрали территории, которые уже имеют определенные защитные полосы, имеют прозрачное управление и могут стать первым шагом для создания единого зеленого каркаса вокруг Екатеринбурга".

В списке первых претендентов на звание "зеленого щита" оказались 14 лесопарков, находящихся сегодня в муниципальной и областной собственности. Как уже было сказано, все они значатся в реестре особо охраняемых территорий и занимают по общей площади свыше 15 000 гектаров. Впрочем, представитель ОНФ не исключил, что в стройные ряды "особо защищенных" могут быть включены и ООПТ местного значения: городские леса, парки и скверы.



Красным на карте обозначена территрия будущего "зеленого щита". Зеленым — "ничейные" гектары.

В обсуждении инициативы "фронтовиков" приняли участие как члены областной ОП, так и делегаты от областного минстроя, администрации Екатеринбурга и депутатского корпуса. Большинство из них задали спикеру один и тот же вопрос: где же 28 000 гектаров "ничейной" земли, окружающей Екатеринбург плотным кольцом — которые из ведения федерации уплыли, а под крыло муниципалитета так и не приплыли? Почему они не учтены при формировании "зеленого щита"? Ведь эти лесные угодья куда более уязвимы перед топором "черных лесорубов" или аппетитами недобросовестных застройщиков!

Например, под поселком Шабровским находится около 20 000 гектаров леса, где браконьеры чувствуют себя как дома, вырубают огромные участки зеленой зоны, вывозят древесину в неизвестном направлении, а оставшиеся после лесоповала деревья просто бросают гнить на земле. Аналогичное безвластие царит на кордоне Шпаньковка в районе Новосвердловской ТЭЦ, где по фактам незаконной вырубки не раз возбуждались уголовные дела, однако ни одни нарушитель до сих пор не сел на скамью подсудимых.

"Воровство в лесах идет непрерывно, а средств противостоять этому закон нам не дает", — посетовал зампредседателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий. По его словам, общественники даже создали рабочую группу по пресечению лесного беспредела, провели проверки на местах, направили результаты в прокуратуру. Но органы юстиции признали законными вырубки под Шабровским.



Участники дискуссии пока не знают, кто будет надзирать за "щитом", если закон все же примут.

По единодушному мнению участников публичных слушаний, именно эти 28 000 гектаров и нужно в первую очередь брать под государственную защиту. В частности, следует внести в список Верх-Исетское лесничество, регулярно страдающее от самовольства лесозаготовительных организаций. Другой вопрос, каким образом эта защита будет осуществляться.

По мнению Антона Ланцева, правительство Свердловской области после принятия соответствующего закона должно определить конкретный госорган и дать ему полномочия по контролю за зеленой зоной. А представители мэрии уверены, что проблема решится сама собой, если 28 000 "ничейных" гектаров передать в ведение муниципалитета.

В данный же момент под защитой городских властей находится лишь 3 000 гектаров городских лесов и парков, то есть меньше 6% от всех лесных угодий, расположенных на территории Екатеринбурга, напомнила участникам слушаний председатель городского Комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

"Правительство Свердловской области пытается создать "дорожную карту" по передаче этих лесов (бывших федеральных — прим. ред.) Екатеринбургу. Если это будет сделано, мы закрываем все вопросы", — поддержал коллегу глава администрации Ленинского района Евгений Архипов.

Однако по-прежнему непонятен инструментарий, который в случае принятия областными властями "закона о зеленом щите" и назначения "смотрящего за лесами" позволит этот закон реализовать во всей полноте. По словам члена областной Общественной палаты Александра Александрова, в этом вопросе возможны два подхода: сначала принять закон, а после этого подготовить техническую документацию, либо наоборот: сначала документация и регламенты, а уже потом законодательный акт.

Последний вариант является более выигрышным, считает Александров. Модель "сначала регламент. потом закон" поможет исключить спорные ситуации, связанные с неучтенными скотомогильниками либо месторождениями полезных ископаемых, которые могут находиться в лесной зоне.

В итоге "общественники" приняли, на первый взгляд, соломоново решение: одобрить инициативу областного отделения ОНФ с учетом прозвучавших замечаний и в течение 10 дней опубликовать и передать в Заксобрание Свердловской области резолюцию слушаний. Депутатам же предстоит за 40 дней принять закон о "зеленом щите", либо не принять. При этом сам закон может на поверку оказаться мало что значащим "рамочным договором", предположил депутат Заксобрания Сергей Никонов.

Очевидно, для вящей подстраховки глава исполкома свердловских "фронтовиков" Жанна Рябцева предложила более радикальный вариант. По ее словам, если спорные 28 000 гектаров не удастся передать городу "по-хорошему", придется подключать к делу президента России Владимира Путина. Вопрос, могут ли региональные законодатели принять хоть одно серьезное решение без помощи национального лидера, пока повис в воздухе.

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