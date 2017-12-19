Смягчив участь муниципалов.

Муниципальные власти могут обязать проводит капремонт приватизированного жилья, если решение о проведении капремонта было принято до момента приватизации. Такие изменения в Жилищный Кодекс одобрил 15 декабря Совет Федерации Федерального Собрания РФ, сообщает пресс-служба госоргана.

Законопроект разработан федеральным Минстроем. На рассмотрение Совета Федерации его представил первый заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.

Согласно документу, соответствующие изменения будут внесены в ЖК РФ и статью 16 Закона России "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", которая определяет зоны ответственности за проведение капремонта жилых помещений. Изменения закона требует постановление Конституционного Суда Российской Федерации.

В частности, статья предусматривает обязанность бывшего наймодателя приватизированного жилья производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда.

Теперь это требование смягчено. Согласно поправкам, предложенным Минстроем, бывший наймодатель обязан проводить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, если решение о нем было принято до приватизации помещения, но не было реализовано ни до, ни после передачи жилья в частную собственность.

"Такие меры будут способствовать повышению открытости, прозрачности и эффективности расходования средств, формируемых на счетах регоператоров фондов капремонта, а также беспрерывности деятельности регоператоров, которые в настоящее время проводят капитальный ремонт большинства многоквартирных домов", - отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

Стоит напомнить, что на Среднем Урале в 2018-2020 годах планируют потратить на цели капремонта 21 миллиард рублей. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", за этот период планируется отремонтировать 4 187 домов и заменить 500 лифтов.

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