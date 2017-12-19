×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Минстрой России назначил "крайних" за ремонт жилья18 декабря в 11:59

  • Текст

Смягчив участь муниципалов.

Муниципальные власти могут обязать проводит капремонт приватизированного жилья, если решение о проведении капремонта было принято до момента приватизации. Такие изменения в Жилищный Кодекс одобрил 15 декабря Совет Федерации Федерального Собрания РФ, сообщает пресс-служба госоргана.

Законопроект разработан федеральным Минстроем. На рассмотрение Совета Федерации его представил первый заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.

Согласно документу, соответствующие изменения будут внесены в ЖК РФ и статью 16 Закона России "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", которая определяет зоны ответственности за проведение капремонта жилых помещений. Изменения закона требует постановление Конституционного Суда Российской Федерации.

В частности, статья предусматривает обязанность бывшего наймодателя приватизированного жилья производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда.

Теперь это требование смягчено. Согласно поправкам, предложенным Минстроем, бывший наймодатель обязан проводить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, если решение о нем было принято до приватизации помещения, но не было реализовано ни до, ни после передачи жилья в частную собственность.

"Такие меры будут способствовать повышению открытости, прозрачности и эффективности расходования средств, формируемых на счетах регоператоров фондов капремонта, а также беспрерывности деятельности регоператоров, которые в настоящее время проводят капитальный ремонт большинства многоквартирных домов", - отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

Стоит напомнить, что на Среднем Урале в 2018-2020 годах планируют потратить на цели капремонта 21 миллиард рублей. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", за этот период планируется отремонтировать 4 187 домов и заменить 500 лифтов.

Ранее по теме:
На капремонт свердловских многоквартирников потратят 21 миллиард

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×