Ради новой градостроительной зоны.

Администрация Екатеринбурга собирается ввести в правила землепользования и застройки понятие "территории комплексного развития". Про то, что представляет из себя этот новый градостроительный формат, рассказал 20 декабря вице-мэр Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев. Корреспондент "Уралинформбюро" стал свидетелем выступления чиновника.

По словам Белышева, введение новой нормы продиктовано необходимостью максимально эффективно использовать существующее в городе пространство — 49% которого составляют урбанизированные территории. Львиная доля этих территорий застроена в разные годы, либо ранее использовалась под промплощадки. Там, где существующее жилье не соответствует современным стандартам, оно должно быть замещено на более новое, считает вице-мэр.

Инструментом такого замещения и станет разработка нормативов по развитию застроенных территорий. Для этой категории земель будет разработана новая форма разрешенного использования, предусматривающая индивидуальные параметры и границы для каждой площадки — в зависимости от состояния расположенного на участке жилого фонда.

Ранее на публичных слушания в областном Минстрое замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Сергей Косенко презентовал две первые пилотные площадки для реализации "комплексной" модели.

Речь идет о квартале улиц Готвальда - Опалихинской - Кондратьева - Бебеля - русло реки Исеть (микрорайон Заречный) и участке Цыганского поселка, ограниченном улицами Амундсена, Московской и Расковой. Там, в частности, предусмотрено не только строительство высотного жилья, но и обустройство пешеходных и велодорожек.

Также для территорий устойчивого комплексного развития предусмотрена обязательная зеленая зона, составляющая не менее 10% всей площади застройки. Обязательным элементом станут и объекты социальной инфраструктуры, под которые также будет установлен новый норматив: для детсадов — 60 мест на 1 000 жителей, для школ — 130 мест на 1 000 жителей.

Следует заметить, что право вносить изменения в правила землепользования и застройки Екатеринбург получил вместе с частично возвращенными ему в мае 2017 года градостроительными полномочиями. Однако, по мнению Алексея Белышева, данные полномочия следует вернуть в ведение муниципалитета не частично, а в полном объеме. "Избыточное хождение документов от одного органа к другому будет продолжать отрицательно влиять на стройку", — уверен он.

Судя по всему, процесс сегодня движется именно в этом направлении. 19 декабря депутаты областного Заксобрания одобрили передачу муниципалитету полномочий в сфере градостроительного проектирования и принятия решений о развитии застроенных территорий. Теперь в ведении областного Минстроя останется лишь функция по выдаче разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Кроме того, с региональными властями будут в обязательном порядке согласовываться изменения в генплан Екатеринбурга.

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