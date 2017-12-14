Градостроительные.

Свердловские депутаты одобрили возврат Екатеринбургу полномочий в сфере градостроительного проектирования и принятия решений о развитии застроенных территорий. Решение принято 14 декабря на заседании комитета Заксобрания региона по региональной политике и развитию местного самоуправления, передает "Уралинформбюро".

Парламентарии рассмотрели изменения в закон "О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципального образования "город Екатеринбург" и органами государственной власти Свердловской области".

Предложенные изменения стали частью возврата градостроительных полномочий мэрии уральской столицы. Поправки в законопроект народные избранники рассмотрят на ближайшем заседании ЗакСо, которое намечено на 19 декабря.

Как сообщалось ранее, в мае текущего года Заксобрание Свердловской области вернуло Екатеринбургу 2 из 6 утраченных полномочий, однако в октябре вице-мэр по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Белышев заявил, что градостроительные полномочия городу следует вернуть в полном объеме.

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