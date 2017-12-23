Ремонт начнется в 2018 году.

Депутаты думы Алапаевского МО проголосовали за выделение из муниципальной казны без малого 32 миллионов рублей на ремонт 26-километрового аварийного участка легендарной Алапаевской узкоколейки. Об этом "Уралиноформбюро" сообщил общественный активист Андрей Никонов.

Согласно публикации в газете "Алапаевская искра", положительное решение народные избранники приняли в конце ноября.

Отремонтирован будет участок между станциями Чернышовка и Березовская. В 2018 году планируется привести в порядок первые 4 километра магистрали. По словам Андрея Никонова, дорожные рабочие уже приступили к расширению прохода на наиболее проблемных отрезках узкоколейки и обрезке деревьев, примыкающих к ветке.

Состояние "березовской" ветки АУЖД давно волнует алапаевскую общественность. Узкоколейка — единственная транспортная магистраль, соединяющая с "большой землей" отдаленные поселки района. Она, в частности, ведет к затерянному в тайге бывшему поселку лесозаготовителей, население которого в конце прошлого века составляло около 3 000 человек. Сегодня там осталось 7 жителей.

В октябре 2017 года "Уралинформбюро" опубликовало развернутый репортаж об обитателях алапаевской глубинки и роли АУЖД в их жизни. А в начале ноября состоялся телефонный разговор между главой МО Алапаевский Константином Деевым и депутатом Госдумы РФ Сергеем Чепиковым.

В ходе беседы мэр пообещал парламентарию изыскать средства для ремонта 20 километров АУЖД. Правда, в тот раз точные суммы и сроки ремонта не были указаны. По словам Андрея Никонова, ранее Деев говорил, что на ремонт этой ветки требуется 35 миллионов рублей.

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