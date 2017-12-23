Алапаевскую "дорогу жизни" спасут 32 миллиона рублей21 декабря в 17:14
- Текст
Ремонт начнется в 2018 году.
Депутаты думы Алапаевского МО проголосовали за выделение из муниципальной казны без малого 32 миллионов рублей на ремонт 26-километрового аварийного участка легендарной Алапаевской узкоколейки. Об этом "Уралиноформбюро" сообщил общественный активист Андрей Никонов.
Согласно публикации в газете "Алапаевская искра", положительное решение народные избранники приняли в конце ноября.
Отремонтирован будет участок между станциями Чернышовка и Березовская. В 2018 году планируется привести в порядок первые 4 километра магистрали. По словам Андрея Никонова, дорожные рабочие уже приступили к расширению прохода на наиболее проблемных отрезках узкоколейки и обрезке деревьев, примыкающих к ветке.
Состояние "березовской" ветки АУЖД давно волнует алапаевскую общественность. Узкоколейка — единственная транспортная магистраль, соединяющая с "большой землей" отдаленные поселки района. Она, в частности, ведет к затерянному в тайге бывшему поселку лесозаготовителей, население которого в конце прошлого века составляло около 3 000 человек. Сегодня там осталось 7 жителей.
В октябре 2017 года "Уралинформбюро" опубликовало развернутый репортаж об обитателях алапаевской глубинки и роли АУЖД в их жизни. А в начале ноября состоялся телефонный разговор между главой МО Алапаевский Константином Деевым и депутатом Госдумы РФ Сергеем Чепиковым.
В ходе беседы мэр пообещал парламентарию изыскать средства для ремонта 20 километров АУЖД. Правда, в тот раз точные суммы и сроки ремонта не были указаны. По словам Андрея Никонова, ранее Деев говорил, что на ремонт этой ветки требуется 35 миллионов рублей.
Ранее по теме:
Власти Алапаевска отремонтируют "дорогу жизни"
"Пионерка" уходящей эпохи
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
22 декабря в 19:03
30 тысяч свердловчан из-за долгов останутся без праздника
За границей.22 декабря в 18:50
"Екатеринбург Арена" попадет в блокаду на время ЧМ-2018
Транспортную.22 декабря в 18:24
В Москве разгоняют стачку против "Платона"
На Урале пока спокойно.22 декабря в 18:16
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.22 декабря в 18:06
Тюменский застройщик заплатил 600 тысяч за падение мужчины с 10 этажа
При строительстве были допущены нарушения.22 декабря в 18:01
Дизтопливо Антипинского НПЗ признали лучшим
В Тюменской области.22 декабря в 17:55
В Екатеринбурге компания-банкрот выплатила 15 миллионов зарплаты
290 сотрудникам.22 декабря в 17:53
Пермский Дом ребенка доверили главврачу ДКБ №13
Реорганизация началась?22 декабря в 17:32
Екатеринбургский застройщик уперся в охранную зону
Газопровода.22 декабря в 17:19
Собутыльников из Югры лишили свободы за "новогоднее" убийство
Они устроили жестокую расправу над коллегой.22 декабря в 17:07
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".22 декабря в 16:57
Стало известно число живущих за чертой бедности россиян
Доход которых ниже прожиточного минимума.22 декабря в 16:37
Свердловским строителям работодатель нальет воды
Под контролем минстроя.22 декабря в 16:31
Зэки из ИК-12 сделали необычный подарок юным тагильчанам
По просьбе чиновников.22 декабря в 16:13
На Среднем Урале 29 декабря суд вынесет приговор владельцам псов-убийц
Прокуратура запросила ограничение свободы.
Главные новости
- 22 декабря в 18:50"Екатеринбург Арена" попадет в блокаду на время ЧМ-2018
- 22 декабря в 18:16В ЖСК "Западный-1" без перемен
- 22 декабря в 17:53Пермский Дом ребенка доверили главврачу ДКБ №13
- 22 декабря в 14:59У свердловского минздрава - новый глава
- 22 декабря в 12:45С Михаила Шилиманова взыщут 66 миллионов рублей
Аналитика
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.
Полярный приговор за взятку
Которой могло и не быть.
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.