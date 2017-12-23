×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Алапаевскую "дорогу жизни" спасут 32 миллиона рублей21 декабря в 17:14

  • Текст

Ремонт начнется в 2018 году.

Депутаты думы Алапаевского МО проголосовали за выделение из муниципальной казны без малого 32 миллионов рублей на ремонт 26-километрового аварийного участка легендарной Алапаевской узкоколейки. Об этом "Уралиноформбюро" сообщил общественный активист Андрей Никонов.

Согласно публикации в газете "Алапаевская искра", положительное решение народные избранники приняли в конце ноября.

Отремонтирован будет участок между станциями Чернышовка и Березовская. В 2018 году планируется привести в порядок первые 4 километра магистрали. По словам Андрея Никонова, дорожные рабочие уже приступили к расширению прохода на наиболее проблемных отрезках узкоколейки и обрезке деревьев, примыкающих к ветке.

Состояние "березовской" ветки АУЖД давно волнует алапаевскую общественность. Узкоколейка — единственная транспортная магистраль, соединяющая с "большой землей" отдаленные поселки района. Она, в частности, ведет к затерянному в тайге бывшему поселку лесозаготовителей, население которого в конце прошлого века составляло около 3 000 человек. Сегодня там осталось 7 жителей.

В октябре 2017 года "Уралинформбюро" опубликовало развернутый репортаж об обитателях алапаевской глубинки и роли АУЖД в их жизни. А в начале ноября состоялся телефонный разговор между главой МО Алапаевский Константином Деевым и депутатом Госдумы РФ Сергеем Чепиковым.

В ходе беседы мэр пообещал парламентарию изыскать средства для ремонта 20 километров АУЖД. Правда, в тот раз точные суммы и сроки ремонта не были указаны. По словам Андрея Никонова, ранее Деев говорил, что на ремонт этой ветки требуется 35 миллионов рублей.

Ранее по теме:
Власти Алапаевска отремонтируют "дорогу жизни"
"Пионерка" уходящей эпохи

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×