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Мэрия Екатеринбурга пустит "под мост" землю ЕЭСК22 декабря в 10:15

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Сетевики об этом узнали от журналистов.

Администрация Екатеринбурга собирается изъять для муниципальных нужд четыре земельных участка и три объекта недвижимости, расположенные рядом с Макаровским мостом. Как следует из постановления мэрии, изъятие производится в связи с реконструкцией моста через реку Исеть, передает "Уралинформбюро".

"Под мост" уйдут и участки, на которых расположены жилые дома и коммерческие офисы. Среди них — земля под домами №№7 и 58 по улице Челюскинцев (жилое строение), а также под строением №1 по улице Бориса Ельцина (офис дочернего общества ОАО "МРСК Урала" АО "ЕЭСК").

Стоит заметить, что участок под строением №58 по улице Челюскинцев расположен впритык к территории ЖК "Макаровский квартал", строительство которого ведет УГМК-холдинг. Это бывший корпус Екатеринбургского мукомольного завода. Само здание, однако, под изъятие не попадает.


Одни из изымаемых участков вплотную примыкает к территории строящегося "Макаровского квартала". Фото: екатеринбург.рф.

Как удалось выяснить "Уралинформбюро", данное здание до сих пор не снесено. На своем месте стоит и дом №7 по Челюскинцев. Правда, ни в одном из его окон не горит свет. Судя по всему, он давно покинут жильцами (этот дом еще в 2013 году попал в программу сноса и отселения, утвержденную решением гордумы).

В компании АО "ЕЭСК", куда корреспондент агентства обратился за разъяснениями, заверили, что их офису ничего не грозит. "К сожалению, специалисты энергокомпании узнали о принятом решении по факту. Но, насколько мы понимаем, исходя из опубликованных документов, речь идет о небольшом участке земли, не затрагивающем напрямую наши производственные объекты", — прокомментировали новость в пресс-службе компании.

По словам энергетиков,ответственные подразделения АО "ЕЭСК" уже приступили к изучению документации и готовы к диалогу с представителями мэрии. Как следует из кадастровой карты, участок, определенный под частичное изъятие у "МРСК Урала", расположен вокруг здания компании и захватывает в основном парковку и местные проезды.

Следует напомнить, что проект планировки и межевания территории вокруг Макаровского моста был одобрен областным Минстроем в августе 2017 года. Он предполагает серьезное изменение улично-дорожной сети в данном районе. В частности, между улицами Гражданской и Николая Никонова появится дополнительный проезд под мостом, а на самой улице Никонова будет обустроено троллейбусное кольцо.


Общий план реконструкции улично-дорожной сети вокруг Макаровского моста. Фото: minstroy.midural.ru.

Другое кольцо — разворотное — запланировано между улицами Гражданской и Некрасова. Судя по постановлению мэрии, для обустройства этого объекта будет изъят довольно большой участок земли, расположенный вдоль улиц Кимовской и Гражданской. В данный момент там располагаются пустырь и гаражный массив.

А на стыке улиц Челюскинцев и Бориса Ельцина планируется построить лестницу, по которой пешеходы будут спускаться и подниматься на мост. Очевидно, под нее и изымается часть территории рядом с офисом АО "ЕЭСК".

Реконструкция Макаровского моста началась летом 2017 года. Проект предполагает расширение путепровода с 24 до 50 метров, с превращением в двухстороннюю магистраль с трамвайной линией, тротуарами и велодорожками. Окончание работ запланировано на конец 2020 года.

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