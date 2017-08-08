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На екатеринбургскую УДС "наденут" два кольца07 августа в 19:17

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С двух сторон Макаровского моста.

Реконструкция Макаровского моста изменит карту улично-дорожной сети в этом районе. Об этом говорится в проекте, опубликованном 7 августа на сайте областного Минстроя, передает "Уралинформбюро".

В частности, между улицами Гражданской и Николая Никонова появится дополнительный проезд под мостом, а на самой улице Никонова будет обустроено троллейбусное кольцо. Другое кольцо — разворотное — появится между улицами Гражданской и Некрасова.

Примерно так изменится "рисунок" УДС в районе Макаровского моста. Фото: minstroy.midural.ru.

Также изменится и "рисунок" пешеходной зоны. Так, в ходе 2-го этапа реконструкции на мосту будет организована вело-пешеходная эстакада. На левом берегу Городского пруда для спуска с моста построят лифт, а на правом — лестницу на улицу Бориса Ельцина.

Следует напомнить, что первый этап реконструкции Макаровского моста уже стартовал. В июле Городская служба водоотведения и искусственных сооружений (ВОИС) спустила часть воды Городского пруда, чтобы подготовить строительную площадку.

В сентябре начнется демонтаж конструкций моста. На время реконструкции транспортные потоки пустят по сохраненной южной стороне дороги в две полосы, а трамвай будет ходить попеременно по одной ветке.

Согласно проекту, Макаровский мост предполагается расширить с 25 до 50 метров. На новой автомагистрали предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону. Посредине пройдет выделенная трамвайная линия, а по бокам - тротуары и велосипедные дорожки. На это потребуется около 1,9 миллиарда рублей.

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