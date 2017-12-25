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Свердловский Арбитраж запретил продавать овощебазуСегодня в 10:31

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По заниженной цене.

Торги по овощебазе №4, которые должны были состояться 23 декабря, отложены решением Арбитражного суда Свердловской области до проведения новой оценки имущества должника. Об этом в беседе с "Уралинформбюро" сообщил адвокат ответственного хранителя овощебазы Елены Русиной Алексей Вейс.

"Определением Арбитражного суда Свердловской области от 20.12.2017 был вынесен запрет на любые действия по отчуждению имущества овощебазы со стороны конкурсного управляющего и иных лиц, связанных с торгами, — пояснил собеседник агентства. — Оно уже вступило в силу".

По его словам, нарушение запрета Арбитража могло вылиться для конкурсного управляющего Сергея Джурбаева в уголовное дело. Поэтому организатор торгов (ООО "Бизнес-Проект") принял решение приостановить их "в связи с принятием обеспечительных мер". Иными словами, имущество базы теперь считается арестованным, и поэтому не может быть продано.

При этом собеседник "Уралинформбюро" признал, что организатор выставил имущество овощебазы на торги по заниженной цене. Он собирался продать за 335 миллионов рублей принадлежащий овощебазе комплекс зданий на улице Завокзальной, включая офисы и складские помещения, а также земельные участки под ними.

Однако, по мнению Алексея Вейса, это имущество стоит в два раза дороже. "В данный момент подается заявление о привлечении конкурсного управляющего к уголовной ответственности, потому что налицо попытка захватить базу за бесценок. Решается вопрос о проведении новой оценки", — сообщил адвокат.

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