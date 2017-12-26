По дешевизне жилья.

Нижний Тагил попал в ТОП самых дешевых городов России по стоимости квартир в новостройках. Об этом сообщает портал "Мир квартир".

При подсчетах учитывались цены в новостройках эконом-, комфорт- и бизнес-сегментов в 69 крупнейших городах страны, население которых составляет более 300 тысяч человек. Согласно исследованию, средняя цена квадратного метра на нижнетагильском рынке первичного жилья в конце 2017 года составила 35,5 тысячи рублей, а средняя стоимость квартиры в новостройке — примерно 1,7 миллиона рублей. Это на 7,8% ниже, чем в декабре 2016 года.

Дешевле, чем в Нижнем Тагиле, купить "первичку" на Урале можно лишь в Магнитогорске (30,7 тысячи рублей за квадратный метр) и Кургане (34,3 тысячи). Екатеринбург по данном показателю находится на 14-м месте (63,9 тысячи).

Самые дешевые квадратные метры строятся в Махачкале – 25,8 тысячи рублей за квадратный метр. А самое дорогое жилье - в Москве (без малого 200 тысяч), Санкт-Петербурге (105,3 тысячи) и Сочи (89,2 тысячи).

При этом повышение цены "квадрата" на первичном рынке в сравнении с декабрем 2016 года отмечено в 30 городах из 69, а снижение – в 39, сообщают аналитики "Мира квартир". Самый серьезный рост цен за год показали Архангельск (14,2%) и Иркутск (13,8%). А самое крутое падение ценников зарегистрировано в Новокузнецке (17,8%) и Орле (16,5%).

Следует напомнить, что Нижний Тагил в 2017 году побил все рекорды дешевизны не только по продажам, но и по аренде жилья. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", среднестатистическая нижнетагильская семья из двух человек может снять однокомнатную квартиру в городе всего за 8,2 тысячи рублей в месяц. В ТОП-10 городов с наиболее доступной арендой попали также Курган и Магнитогорск.

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