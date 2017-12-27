И отвергают обвинения в сговоре.

Свердловское антимонопольное ведомство обвинило Уральскую палату недвижимости (УПН) в "картельном сговоре". Об этом сообщил 26 декабря начальник регионального УФАС Дмитрий Шалабодов.

По данным ведомства, участники УПН получают комиссионные в 6% от всех сделок с недвижимостью, и якобы имеются доказательства, что эта позиция является согласованной. "В результате руководитель отраслевого объединения привлечен к административной ответственности. Штраф составляет три миллиона рублей" — заявил Шалабодов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы антимонопольной службы в 2017 году.

Следует напомнить, что это уже не первое обвинение в адрес уральских риелторов со стороны органов ФАС. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в апреле 2017 года антимонопольщики инициировали проверку УПН по жалобе некоего Михалева И.И. Заявитель посчитал, что система эксклюзивных договоров (когда реализацией конкретной квартиры занимается только один риелтор) нарушает права других членов УПН.

УФАС также усмотрело в этой практике нарушение Закона о защите конкуренции, поэтому в апреле 2017 года вынесло в адрес УПН предписание немедленно отказаться от практики эксклюзивных договоров в работе с клиентами. Однако в июле за Уральскую палату недвижимости неожиданно заступилось федеральное ФАС.

Руководители ведомства отменили решение своего регионального филиала. Параллельно риелторы подали иск в Арбитражный суд Свердловской области, который был отклонен "из-за отсутствия предмета спора". Ранее президент УПН Ирина Зырянова заявляла "Уралинформбюро", что судебное разбирательство по этому делу будет долгим и может продолжаться не один год.

Представители УФАС в беседе с корреспондентом агентства не стали комментировать заявление своего начальства, сославшись на то, что позиция антимонопольного ведомства подробно изложена в решении от 31 марта 2017 года. Однако руководители Уральской палаты недвижимости заявили, что считают заявление Шалбодова некорректным. Дать более расширенный комментарий они пообещали позже.

"Полное ощущение, что УФАС не в курсе происходящего. На самом деле во всей этой истории ничего не изменилось. Штраф нам назначен, но мы будем его обжаловать в судебном порядке до победного конца. Упоминание о 6% комиссии ни на чем не основано", — сообщил "Уралифномрбюро" исполнительный директор УПН Рустем Галеев.

По словам собеседника агентства, комиссионные проценты вообще не имеет отношения к процедуре заключения договоров. "Они назначаются до заключения договора, поэтому у клиентов всегда есть возможность выбрать себе риелтора, исходя из собственных соображений. Нигде эти проценты не регламентированы. Более того, даже после заключения договора никто не мешает клиенту расторгнуть его и перезаключить новый, с другим агентом", — пояснил Галеев.

Ранее риелторы Уральской палаты недвижимости обратились за защитой своих прав к президенту РФ Владимиру Путину. В своем коллективном письме они, в частности, заявили, что заключение эксклюзивных договоров является распространенной практикой, причем не только в России, но и во всем мире.

"Совместно принятые риелторскими компаниями решения, которые год от года могут меняться и совершенствоваться, ни в коей мере не являются картельным сговором. Наоборот, такие решения способствуют созданию цивилизованного и безопасного рынка недвижимости", — заявили они в обращении к главе государства.

По мнению представителей УПН, руками УФАС некие неведомые силы пытаются вернуть отрасль к хаосу и недобросовестной конкуренции 1990-х годов — в то время как главными целями эксклюзивных договоров, на которые ополчился антимонопольный орган, является предупреждение "двойных продаж", когда одна квартира продается одновременно несколькими агентствами.

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