Обязательным межеванием участков.

С 1 января 2018 года вступил в силу запрет на распоряжение земельными участками, сведения о которых отсутствуют в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает "Российская газета".

Ограничения в распоряжении землей предусмотрены федеральным законом № 447-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости". Согласно документу, собственник участка не сможет ни продать, ни подарить его, даже имея на руках свидетельство о праве собственности.

Теперь, чтобы совершать какие-либо операции с участком, собственник должен обратиться к кадастровому инженеру, который проведет процедуру межевания. Это требование отныне распространяется и на участки для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, в марте 2018 году вступают в силу изменения в закон № 93-ФЗ, более известный как "Закон о дачной амнистии". Согласно этим поправкам, начиная с 1 марта для регистрации права на жилое строение, возведенное на землях ИЖС, потребуется предоставить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Стоит напомнить, что это далеко не первая ограничительная поправка в закон № 93-ФЗ. Начиная с января 2017 года, чтобы приватизировать дачный участок, его владелец должен представить в Росреестр технический план участка, а также здания, которое на нем стоит. Чтобы получить такой техплан, необходимо заказать геодезические работы в кадастровой компании.

Параллельно вводятся и ограничения для самих строений, расположенных на землях ИЖС. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в октябре 2017 года Минстрой России установил "потолок" по высоте индивидуальных жилых домов — не более 20 метров. А если площадь такого дома превышает 500 квадратных метров, застройщику следует разработать проект и отдать его на экспертизу. Это сделано для того, чтобы пресечь практику незаконного строительства многоквартирников на землях, предназначенных для индивидуального жилья.

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