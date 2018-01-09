Российским дачникам закрутят гайкиСегодня в 11:32
- Текст
Обязательным межеванием участков.
С 1 января 2018 года вступил в силу запрет на распоряжение земельными участками, сведения о которых отсутствуют в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает "Российская газета".
Ограничения в распоряжении землей предусмотрены федеральным законом № 447-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости". Согласно документу, собственник участка не сможет ни продать, ни подарить его, даже имея на руках свидетельство о праве собственности.
Теперь, чтобы совершать какие-либо операции с участком, собственник должен обратиться к кадастровому инженеру, который проведет процедуру межевания. Это требование отныне распространяется и на участки для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
Кроме того, в марте 2018 году вступают в силу изменения в закон № 93-ФЗ, более известный как "Закон о дачной амнистии". Согласно этим поправкам, начиная с 1 марта для регистрации права на жилое строение, возведенное на землях ИЖС, потребуется предоставить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Стоит напомнить, что это далеко не первая ограничительная поправка в закон № 93-ФЗ. Начиная с января 2017 года, чтобы приватизировать дачный участок, его владелец должен представить в Росреестр технический план участка, а также здания, которое на нем стоит. Чтобы получить такой техплан, необходимо заказать геодезические работы в кадастровой компании.
Параллельно вводятся и ограничения для самих строений, расположенных на землях ИЖС. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в октябре 2017 года Минстрой России установил "потолок" по высоте индивидуальных жилых домов — не более 20 метров. А если площадь такого дома превышает 500 квадратных метров, застройщику следует разработать проект и отдать его на экспертизу. Это сделано для того, чтобы пресечь практику незаконного строительства многоквартирников на землях, предназначенных для индивидуального жилья.
Ранее по теме:
Минстрой России запретит строить дома ИЖС
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:51
Екатеринбург распрощается с улицей Володарского
Если разрешат горожане.Сегодня в 14:47
Путина просят пресечь "туманные действия" Комаровой
С Фондом поколений.Сегодня в 14:38
В Сатке скончался пострадавший на ледяной горке мальчик
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 14:33
РМК удвоила расходы на охрану природы в Оренбуржье
Самым масштабным экопроектом стало восстановление лесов.Сегодня в 13:57
Тюменские преступники предпочитают красть
И обманывать.Сегодня в 13:52
КНДР отправит на зимнюю Олимпиаду тхэквондистов
И музыкантов.Сегодня в 13:42
Свердловчанин сел на 15 лет за 1,5 кило наркотиков
Которые фасовал на глазах ребенка.Сегодня в 13:38
Российская ракета превратится в "челнок"
После успешных испытаний.Сегодня в 13:24
В Екатеринбурге столкнулись неотложка и такси
В Пионерском районе.Сегодня в 12:54
Южный Урал накроет снежная буря
Дороги подморозит.Сегодня в 12:51
Тело погибшего в Прикамье срочника сегодня доставят в Челябинск
Дело пока не возбуждено.Сегодня в 12:44
Медсестрам осталось "жить" считанные годы
На рынке труда.Сегодня в 12:37
Подозреваемый в поджоге тюменской многоэтажки хотел свести счеты с жизнью
Он задержан.Сегодня в 12:20
В казахстанском селе насмерть замерзли двое мужчин
Пенсионер и его сын.Сегодня в 12:18
АвтоВАЗ поднял цены
На 2,5%.
Главные новости
- Сегодня в 14:47Путина просят пресечь "туманные действия" Комаровой
- Сегодня в 12:37Подозреваемый в поджоге тюменской многоэтажки хотел свести счеты с жизнью
- Сегодня в 10:37Не футболом единым: Виталий Мутко получил новый пост
- Сегодня в 10:14Свердловчане дали Путину 28 миллионов на выборы
- Сегодня в 09:24Средний Урал ждет "оттепель" перед похолоданием
Аналитика
Будь здоров! Гав-гав
В новом году собаки.
С Новым годом - 50!
История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.