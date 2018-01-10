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Ремонт плотин спасет тысячу свердловчанСегодня в 10:52

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И почти миллиард бюджетных рублей.

Власти Свердловской области в 2018 году потратят на ремонт семи плотин свыше 250 миллионов рублей. Львиная доля этой суммы (151,6 миллиона рублей) поступит из федерального бюджета, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

Как пояснили представители департамента, одна из задач запланированного ремонта областных ГСТ — предотвращение ущерба от возможного затопления территорий во время весеннего паводка.

Так, по словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, ремонт только трех из семи гидроузлов (Верне-Синячихинского, Бисертского и Камышевского) спасет от риска затопления порядка 1000 свердловчан, проживающих на этих территориях. Размер ущерба, предотвращенного в результате приведения этих плотин в безопасное состояние, составит около 800 миллионов рублей.

Кроме того, в 2018 году начнется капитальных ремонт еще на четырех гидроузлах: Кушвинском, Нижнесалдинском, Пелевинском (Байкаловский МР) и ГСТ Александровского пруда на реке Зюрзя в Красноуфимском округе. Завершение работ на этих объектах запланировано на 2019-й и 2020 годы.

Стоит напомнить, что в 2017 году на территории Свердловской области завершены капитальные ремонты на трех ГТС: Сылвинское в Шалинском ГО, Штанговое в Полевском ГО и Шишинское в Белоярском ГО. Общий объем финансирования этих работ составил 193 миллиона рублей.

Капремонт гидротехнических сооружений запланирован в 2018 году и в Екатеринбурге. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", городские власти собираются привести в порядок Зеленоборскую плотину, расположенную в поселке Горный Щит.

Ремонт этой плотины стал возможен благодаря включению объекта в федеральную программу ремонта гидротехнических сооружений. Всего же на территории столицы Урала функционирует 12 гидротехнических сооружений, половина которых построена в XVIII-XIX веках.

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