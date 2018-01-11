В соответствии с законом.

С 1 февраля 2018 года Резервный фонд прекратит свое существование. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-центре Министерства финансов РФ.

В декабре 2017 года ведомство направило на покрытие дефицита бюджета страны оставшиеся в Резервном фонде 1,42 триллиона рублей. Средства хранились на счетах в Банке России, теперь же, по данным Минфина, они опустели.

"На счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки и согласно Федеральному закону от 29 июля 2017 года № 262-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета" с 1 февраля 2018 года Резервный фонд прекратит свое существование", - говорится в сообщении.

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