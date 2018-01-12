Госэкспертиза дала добро на строительство новой телебашни в Екатеринбурге11 января в 20:23
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На Уралмаше.
Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства новой телебашни в Екатеринбурге. Ее высота составит 236 метров. Башня будет располагаться на проспекте Космонавтов, 99.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, строительство организует и финансирует ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС). Ожидается, что возведение башни займет 33 месяца.
Также будет построено здание КПП около башни, а на Гурзуфской разместится административно-техническое здание площадью 840 "квадратов".
Станция будет передавать 10 общефедеральных программ телевидения (так называемый первый мультиплекс): Первый канал, НТВ, "Россия 1", "Матч ТВ", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", "Петербург - 5 канал", "Общественное телевидение России", "ТВ Центр - Москва", а также 3 радиопрограммы. Кроме того, новая вышка обеспечит показ 10 программ, входящих в состав второго мультиплекса: РЕН ТВ, "Спас", "Первый развлекательный СТС", "ТВ-3", "Домашний", "Звезда", "Пятница", ТНТ, "Муз ТВ", "Мир".
Следует напомнить, что решение о сносе недостроенной телебашни было озвучено свердловским губернатором Евгением Куйвашевым в июле 2017 года. В начале сентября эту новость подтвердил гендиректор УГМК Андрей Козицын. Планируется, что до 15 апреля 2018 года баню уничтожат с помощью технологии "направленного обрушения".
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