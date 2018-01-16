По-мирному.

Кредиторы скандально известной овощебазы №4, которая с апреля 2015 года находится под процедурой наблюдения, внезапно пошли на мировую с должником. Протокол собрания кредиторов опубликован на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно документу, с предложение мирового соглашения на собрании, состоявшемся 9 января, выступил представитель главного конкурсного кредитора овощебазы ООО "Эстейт Груп". Большинством голосов участников собрания предложение было принято.

Теперь, если Арбитражный суд Свердловской области утвердит это решение, дело о банкротстве должника будет прекращено.

Стоит напомнить, что в ноябре 2017 года имущество ООО "Продовольственная база №4" было выставлено на аукцион. С молотка предполагалось пустить принадлежащий овощебазе комплекс зданий на улице Завокзальной, включая офисы и складские помещения, а также земельные участки под ними, по стартовой цене 335 миллионов рублей.

Однако в конце декабря торги по имуществу должника были отложены решением Арбитражного суда Свердловской области до проведения новой оценки. Как ранее пояснил в беседе с "Уралинформбюро" адвокат ответственного хранителя овощебазы Елены Русиной Алексей Вейс, судебный запрет означает, что данное имущество считается арестованным, и поэтому не может быть продано.

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