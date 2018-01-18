Арамильские дольщики просят защиты у ПутинаСегодня в 12:58
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Обещания Минстроя их не убедили.
Обманутые дольщики Арамильского ГО не верят в обещания облМинстроя достроить их проблемные дома, поэтому решили обратиться за помощью напрямую к президенту РФ Владимиру Путину. Они собираются пикетировать предвыборный штаб Путина на проспекте Ленина, сообщает "Уралинформбюро".
Пикет состоится 18 января в 14.00. Главным лозунгом акции станет призыв "Путин, обманутые дольщики ждут вас в Екатеринбурге!". Ранее аналогичные пикеты прошли у зданий областного правительства, полпредства УрФО и Главпочтамта. Кроме жителей Арамиля в них приняли участие обманутые дольщики ЖК "Щербакова" (г. Екатеринбург).
Практически все участники акции в свое время купили квартиры в домах, которые строила в Арамиле компания "Лоджик-Девелопмент". В общей сложности из-за недофинансирования оказались заморожены девять долевых объектов, без обещанного жилья остались 400 семей.
Правительство Свердловской области ищет пути решения арамильской проблемы. 17 января состоялось очередное заседание заседании координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
На нем глава областного Минстроя Михаил Волков заявил, что за недострои "Лоджик-Девелопмент" возьмется группа компаний "ТЭН", причем не позднее 1 февраля. Тогда же будет составлен и размещен на информационном стенде на стройплощадке график работ и организована охрана объектов.
Однако, по мнению дольщиков, это пока всего лишь обещания, так как на данный момент соглашение о намерении по достройке всех проблемных объектов Арамильского ГО не подписано.
"Серия одиночных пикетов будет продолжена до тех пор, пока "ТЭН" не начнет строительство наших домов", — заявили представители инициативной группы дольщиков, анонсируя очередной пикет у президентского штаба.
Следует напомнить, что региональный предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина был открыт в Екатеринбурге 17 января на проспекте Ленина, 8. В состав штаба вошли представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева, Анастасия Немец, Юрий Судаков и активист команды "Молодежки ОНФ" Юлия Итяйкина.
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