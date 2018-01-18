А долгострои Арамиля — в феврале.

Долевые недострои компании "Лоджик-Девелопмент" в Арамильском ГО будет достраивать группа компаний "ТЭН". Строители выйдут на площадки 1 февраля, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Обнадеживающая новость прозвучала 17 января на заседании координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, из уст главы областного минстроя Михаила Волкова.

Как пояснил министр, ведомство уже подготовило проект соглашения о намерении по реализации масштабного инвестиционного проекта между правительством области и ООО "Деметра", входящего в группу компаний "ТЭН".

Руководитель департамента девелопмента ГК "ТЭН" Юрий Романович заверил представителей инициативной группы арамильских дольщиков, что все дома будут достроены до конца 2018 года.

"В феврале будет составлен и размещен на информационном стенде на стройплощадке график работ, будет организована охрана объектов, развернут строительный городок", — сообщил он.

Следует отметить, что на счету компании "Лоджик-Девелопмент" находится 9 долевых недостроев в Арамильском ГО. Все они заморожены из-за недофинансирования еще в 2015 году. Без квартир в итоге осталось более 400 семей, многие из которых вынуждены были взять ипотечный кредит для покупки жилья.

В марте 2017 года органы Госжилстройнадзора выявили факт нецелевого использования денежных средств дольщиков руководством компании. Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями", а в августе 2017 года началась процедура банкротства предприятия.

На этой неделе дольщики арамильского долгостроя "Светлый 8" устроили серию одиночных пикетов у зданий областного правительства и Главпочтамта. Они требовали от властей региона ускорить подписание соглашения с ГК "ТЭН". В противном случае дольщики угрожали голодовкой и самовольным заселением в недостроенные квартиры жилого комплекса.

Проблемные объекты в Арамиле оказались не единственной темой заседания координационной межведомственной комиссии. Участники совещания также обсудили перспективы достройки жилого комплекса "Кольцовский дворик" по улице Ракетная. Новым инвестором этого объекта станет компания "Форум-групп".

Ожидается, что до конца января представители компании подпишут соглашение с областным правительством, а 1 марта приступят к строительству. Как пояснил на своей странице в Facebook одни из участников совещания Руслан Камалетдинов, предметом соглашения станет компенсация застройщику со стороны областного правительства — однако детали пока не раскрываются.

Тронулся лед и на другом проблемном объекте — стройплощадке ЖК "Щербакова". Там будет реализована схема обмена недостроенных квартир на жилье в домах по улице Рощинской. Посредником выступит САИЖК.

По словам сотрудников департамента информационной политики, на этот вариант согласились 76 дольщиков недостроенного комплекса на Щербакова, 20. Тем дольщикам, кто отказался от процедуры обмена, придется ждать окончания процедуры банкротства прежнего застройщика ООО "Рубикон-Аэро Инвест" и поиска нового инвестора.

Впрочем, нежелание дольщиков ЖК "Щербакова" соглашаться на условия САИЖК — не единственная проблема этого объекта. По словам Руслана Камалетдинова, 2/3 участка под недостроем еще не выкуплены у собственника, который оценивает землю под стройплощадкой в 10 миллионов рублей.

"До 1 февраля министерство строительства Свердловской области должно предложить финансовую схему выкупа данного участка. Далее проблема состоит в процедуре банкротства застройщика, без окончания которой, как говорят представители – участники ведомств, ничего решить невозможно", — пояснил Камалетдинов.

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