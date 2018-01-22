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В столице Урала заложили фундамент конгресс-центра "Екатеринбург-ЭКСПО"Сегодня в 18:34

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До сдачи объекта осталось 1,5 года.

В уральской столице завершили работы по обустройству фундамента конгресс-центра международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО".

На строительной площадке произведена установка свайного поля, включающего 2600 забивных и буронабивных свай, а также выполнен монтаж верхней части фундамента, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании-застройщика "Синара-Девелопмент". Кроме того, строители приступили к монтажу металлокаркаса объекта – на сегодня установлено 1600 тонн металла из 5000. Работы по сборке металлоконструкций планируется завершить к апрелю 2018 года.

Конгресс-центр станет центральным элементом архитектурного ансамбля МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". По предварительным оценкам, строительство обойдется в 3,5 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда – это средства свердловского бюджета. Сдача объекта в эксплуатацию ожидается в июне 2019 года.

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