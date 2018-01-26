На этот раз - по объектам торговли.

Администрация Екатеринбурга проиграла суд против свердловского управления Федеральной антимонопольной службы по объектам нестационарной торговли. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

УФАС посчитало, что схема размещения нестационарных объектов на территории города на 2017-2018 годы, а также параметры включения субъектов предпринимательской деятельности в эту схему нарушают статью 15 Закона о торговой деятельности. Мэрия не согласилась с позицией надзорного ведомства и обратилась в суд.

Стоить отметить, что это не первый случай, когда администрация Екатеринбурга проигрывает в суде антимонопольщикам. 15 января власти мегаполиса не смогли оспорить в суде, вынесенные УФАС предписания по маршрутным аукционам.



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