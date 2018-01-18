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Мэрия уральской столицы проиграла суд УФАССегодня в 15:17

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По "маршрутным" торгам.

Мэрия Екатеринбурга не смогла доказать в суде правомерность своих требований, прописанных в конкурсной документации по разыгрываемым на торгах городским маршрутам. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Городские перевозчики, возмущенные конкурсной документацией по выставленным на торги автобусным маршрутам, пожаловались на администрацию уральской столицы антимонопольщикам. Найдя в документах нарушения федерального законодательства, специалисты УФАС заблокировали торги по четырем городским маршрутам - №№ 22, 054, 033, 4, после чего предписала чиновникам исправить выявленные "огрехи".

"Администрацией Екатеринбурга фактически были установлены дополнительные требования к участникам закупки, не предусмотренные законом о контрактной системе", - отметили в ведомстве.

Мэрия посчитала требования антимонопольщиков абсурдными и подала иск в суд, но проиграла.

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