Власти региона не видят для нее причин.

Дольщики челябинского долгостроя "Чурилово Lake City" решились на голодовку, чтобы ускорить возобновление работ на второй и третьей очереди комплекса. Акция анонсирована на странице инициативной группы дольщиков "ВКонтакте", сообщает "Уралинформбюро".

Жилой комплекс "Чурилово Lake City" строила компания "Речелстрой". В планах застройщика было возвести 19 домов, однако вскоре компания оказалась на грани банкротства. Кроме того, осенью 2017 года против руководства "Речелстроя" было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве с деньгами дольщиков.

В итоге "замороженными" на этой стройплощадке оказались 18 многоквартирных домов. Скандал вспыхнул с такой силой, что о ситуации в Чурилово доложили президенту России Владимиру Путину. В декабре власти Челябинской области нашли стройке нового подрядчика — компанию "Западный луч".

Чтобы привлечь инвестиции в проект, региональные власти продали два участка в Чурилово строительным компаниям, реализующим в микрорайоне собственные проекты. На эти деньги планировалось до марта 2018 года построить четыре дома, и еще шесть домов сдать до конца 2019 года. Такое обещание перед новым годом дал вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль.

Но дольщики "Чурилово Lake City" не верят этому обещанию. По их словам, на сегодняшний день сдан и уже заселяется только один дом, в котором еще в ноябре была произведена внутренняя отделка, осталось лишь закупить лифты.

"По дому 3.24 много подводных камней, но возможно, они его успеют сдать в срок, — рассказал "Уралинформбюро" член инициативной группы дольщиков Данил Изотов.— Остальные просто физически не успеют. Например, в доме 3.23 даже "коробка" до конца еще не собрана".

По словам Изотова, соседние со стройплощадкой "Речелстроя" участки еще в 2017 году купили на аукционе две строительные компании — "Икар" и "Столица". Однако на землю, купленную "Столицей", был наложен судебный запрет, который долгое время тормозил стройку. А по участку, купленному "Икаром", действует рассрочка платежа, и деньги до сих пор не дошли. Поэтому "Западный луч" в ожидании обещанной суммы с продажи соседних участков вкладывает в стройку свои собственные деньги.

"Только 26 января запрет (на участок "Столицы" — прим.ред.) был снят в ходе очередного судебного разбирательства, — сообщил Данил Изотов. — Теперь застройщик сможет заключить договор со "Столицей".

Чтобы ускорить процесс, дольщики решили объявить голодовку, которую проведут на площади Революции в отапливаемом шатре. Однако сроки акции пока не назначены. "Мы собираемся сдать документы в администрацию города (на проведение акции — прим. ред.), но нам их, скорее всего, не согласуют. Если повезет, и мы получим разрешение, выйдем на голодовку в феврале, когда потеплеет", — предположил собеседник агентства.

Впрочем, руководство региона не видит никаких рисков для срыва изначально оговоренных сроков сдачи домов. Об этом заявил в беседе с "Уралинформбюро" заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

"Проблемы какие-то всегда есть, но одни из четырех домов уже достроен, по трем другим работы ведутся. Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить их строительство в обозначенные сроки. Сегодня у меня назначена встреча с дольщиками, на который мы им все покажем и расскажем", — заверил чиновник.

К идее голодовки дольщиков региональные власти относятся настороженно, считая ее провокацией со стороны руководства и владельцев компании "Речелстрой". "Они заинтересованы только в спасении своего, так сказать, бизнеса. Но уже на протяжении года застройщик этим объектом не занимается", — заметил Сергей Шаль.

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