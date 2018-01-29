Златоуст лидирует по дешевизне "первички"Сегодня в 10:35
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Но там и строят мало.
Южноуральский город Златоуст выбился в пятерку лидеров России по дешевизне жилья в новостройках. Рейтинг составлен аналитиками портала "Цены на недвижимость", сообщает "Уралинформбюро".
Согласно данным рейтинга, в январе 2018 года квадратный метр в однокомнатных квартирах новостроек Златоуста стоил в среднем 24,9 тысячи рублей, в двухкомнатных — 22,6 тысячи рублей, а в "трешках" цена квадрата составила 27,1 тысячи рублей. Стоит заметить, что с 2013-го по 2015 год в Златоусте было сдано в эксплуатацию всего пять новостроек. Такие данные представлены на портале "Дом.МинЖКХ".
В пятерку самых дорогих городов России в сегменте первичного жилья, кроме Москвы и Подмосковья, вошли Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск и Владивосток. В этих муниципалитетах цена квадратного метра в квартирах разного метража варьируется от 85 тысяч до 96 тысяч рублей.
Екатеринбург, традиционно считающийся одни из самых дорогих городов страны по стоимости недвижимости, занимает 45-ю строчку рейтинга в сегменте трехкомнатных квартир (50,6 тысячи рублей за "квадрат"), 44-ю — по "двушкам" (52,7 тысячи рублей) и третью по однокомнатным помещениям (60,3 тысячи рублей).
При этом столица Урала по-прежнему остается одним из самых дорогих городов России по стоимости вторичного жилья. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в этом сегменте Екатеринбург находится на 27 месте в России.
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