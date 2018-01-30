Судьба памятника пока неизвестна.

Заброшенную больницу "Скорой помощи" в Зеленой роще получит компаний "ТЭН" — в обмен на достройку долевых долгостроев Арамиля. Эту новость подтвердил 29 января глава свердловского Минстроя Михаил Волков, сообщает "Уралинформбюро".

"Подписано соглашение о намерениях, оформляется документация", — лаконично сообщил Волков. Стоит отметить, что стоимость завершения проблемных объектов Арамиля и его окрестностей (застройщик — компания "Лоджик-Девелопмент") практически равна стоимости самих руин больницы: около 220 миллионов рублей.

Больница "Скорой помощи" в Зеленой роще Екатеринбурга построена в 30-х годах прошлого века и является объектом культурного наследия областного значения. Первую попытку продать памятник областные власти предприняли в 2016 году.

Тогда стартовая цена договора составляла 400 миллионов рублей. Однако покупателей на здание не нашлось. Спустя год распорядительная дирекция МУГИСО организовала новые торги по объекту, сбросив с цену практически вдвое — до 229,8 миллиона рублей.

Пока непонятно, каким образом новый владелец распорядится столь неудобным подарком. По закону он должен разработать и предоставить в госорган документацию по восстановлению памятника. Затем будет проведено обследование здания и составлен акт историко-культурной экспертизы. И только после этого новый хозяин сможет приступить к работам на объекте.

При этом областной Управление по охране и использованию объектов культурного наследия в конце 2017 года установило границы территории заброшенной больницы, в которых запрещено не только новое строительство, но и земляные работы без археологического исследования территории.

Что касается арамильских долгостроев, их судьба не менее драматична. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", их строила компания "Лоджик-Девелопмент". На данный момент в замороженном состоянии находятся девять долевых объектов, в строительство которых вложили деньги 400 семей.

17 января 2018 года состоялось очередное заседание координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. На нем глава областного Минстроя Михаил Волков заявил, что за недострои "Лоджик-Девелопмент" возьмется группа компаний "ТЭН", причем не позднее 1 февраля. Однако начало работ на объектах тормозило отсутствие подписанного соглашения о намерениях между Минстроем и новым девелопером. Теперь, судя по всему, этого препятствия больше нет.

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