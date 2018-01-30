Столько город получит, если выиграет ЭКСПО.

Екатеринбург получит 1 миллиард евро, если победит в конкурсе на проведение ЭКСПО-2025. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

"Инвестиции в создание инфраструктуры для ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге составят около 1 миллиарда евро. А общий объем затрат составит примерно 150 миллиардов рублей. Причем часть бюджетных средств уже направляется на создание инфраструктуры в городе, и они будут инвестированы в инфраструктуру вне зависимости, выиграет ли Екатеринбург право проведения ЭКСПО или нет", — заявил глава федерального Минпрома.

Стоит напомнить, что в Екатеринбурге под проведение ЭКСПО-2025 уже зарезервирован большой участок земли на южном берегу Верх-Исетского пруда. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в случае победы российской заявки на проведение Всемирной универсальной выставки в 2025 году, в столице Урала должен появиться "город будущего" - район с самыми современными технологиями и инфраструктурой

В декабре 2017 года заявочный комитет выставки объявил конкурс проектов будущего ЭКСПО-парка. Как сообщил 29 января в программе "Открытая студия. Екатеринбург" заместитель главы горадминистрации по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев, основные кандидаты на участие в этом конкурсе будут отобраны до 1 февраля. Подведение итогов состоится 21 марта, тогда же будут объявлены победители. А уже в июне архитектурная концепция будущего ЭКСПО-парка будет представлена на сессии Генеральной ассамблеи МБВ.

Место проведения международной выставки ЭКСПО-2025 будет определено на 164-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года. В данный момент за право проведения ЭКСПО борются тир города: Екатеринбург, Баку и Осака. Четвертый претендент — Париж — в январе 2018 года выбыл из борьбы.

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