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"Водоканалу" Екатеринбурга нашли нового руководителяСегодня в 13:44

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В рядах старой гвардии.

Исполняющим обязанности директора екатеринбургского МУП "Водоканал" назначен Евгений Буженинов. 30 января 2017 года первый замглавы горадминистрации Алексей Кожемяко представил нового руководителя коллективу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Предыдущего директора "Водоканала" Александра Ковальчика на днях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил министром экономики региона.

44-летний Буженинов является представителем старой гвардии МУПа и хорошо знаком со спецификой работы. Впервые он пришел в "Водоканал" мастером в 1996 году. С 2014 года занимал должность главного инженера предприятия.

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