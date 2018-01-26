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Куйвашев озадачил нового министра экономики Среднего УралаСегодня в 12:42

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Александра Ковальчика.

У свердловского министерства экономики появился постоянный руководитель. Губернатор Евгений Куйвашев назначил главой ведомства экс-директора екатеринбургского "Водоканала" Александра Ковальчика, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала.

Ковальчик стал одним из лидеров рейтинга, составленного экспертной комиссией по итогам конкурса на замещение должностей в региональном кабинете министров. Он набрал наибольшее количество баллов, обогнав второго лидера – замдиректора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Семена Власова.

В ходе рабочей встречи, состоявшейся 26 января 2018 года, Куйвашев поставил перед новоиспеченным министром основные задачи по экономическому развитию Свердловской области. В их числе – реализация стратегий развития региона и муниципалитетов в частности.

"Сегодня экономика и, в частности, промышленность развиваются кластерно. Необходимо требовать от наших муниципалитетов привлекать малый и средний бизнес к участию в контрактах, к выполнению муниципальных услуг. Также в числе ваших задач - взаимодействие с большим международным сообществом и продвижение региона на внутристрановой арене", - сказал губернатор.

Александр Ковальчик окончил Уральский государственный технический университет и Уральскую государственную юридическую академию. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Долгое время работал в администрации Екатеринбурга, а с 2010 года занимал пост генерального директора екатеринбургского МУП "Водоканал".

Предыдущий министра экономики Дмитрий Ноженко подал в отставку весной 2017 года. Тогда же он возглавил администрацию Ленинского района уральской столицы.

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