На митингах в феврале.

Обманутые дольщики Екатеринбурга и Арамиля готовят серию митингов в защиту своих жилищных прав. Об этом сообщили "Уралинформбюро" дольщики ЖК "Кольцовский дворик".

По словам собеседников агентства, митинги пройдут на площади Обороны 1 и 4 февраля. В акциях примут участие представители сразу нескольких долевых долгостроев: ЖК "Кольцовский дворик", "Щербакова, 20", "Новый Уктус-5", а также пяти проблемных объектов Арамиля, строительством которых ранее занималась компания "Лоджик-Девелопмент".

Кроме дольщиков в митинге примут участие жильцы домов, незаконно возведенных на землях для индивидуального жилищного строительства застройщиком Владимиром Воробьевым, который в 2017 году был осужден за мошенничество.

"Требования простые — чтобы власти говорили нам правду, а их обещания не расходились с реальностью, — заявили дольщики "Кольцовского дворика". — Время идет, а наши стройки стоят без движения. В частности, по "Кольцовскому дворику" соглашение с "Форум-групп" (эта компания в январе 2018 года согласилась завершить строительство жилого комплекса в Кольцово – прим. ред.) до сих пор не подписано".

Они также посетовали, что, несмотря на многочисленные заявления пострадвших граждан в органы полиции и в прокуратуру, уголовные дела не возбуждаются и не расследуются, виновные лица к ответственности не привлекаются.

Стоит напомнить, что в начале 2018 года власти Свердловской области заявили о том, что нашли новых инвесторов для "Кольцовского дворика" и арамильских долгостроев. Так, проблемные объекты, оставшиеся от "Лоджик-Девелопмент", согласилась взять компания "ТЭН", а "Кольцовский дворик" — компания "Форум-групп".

Ранее глава областного Минстроя Михаил Волков на заседании координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков заверил граждан, что работы на этих объектах возобновятся в феврале-марте.

Что касается ЖК "Щербакова, 20", на этом объекте планируется реализовать схему обмена недостроенных квартир на жилье в домах по улице Рощинской. Посредником согласилось выступит САИЖК.

Однако на этот вариант согласились далеко не все дольщики "Щербакова, 20". По мнению "отказников", район улицы Рощинской является криминально неблагополучным, а квартиры в предложенном доме — неликвидными.

Серия митингов, запланированная на первые дни февраля, — далеко не первая акция протеста обманутых дольщиков Екатеринбурга и Арамиля. 21 января они уже митинговали в парке Чкалова (Юго-Западный микрорайон).

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