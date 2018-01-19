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"Кольцовский дворик" объединится с жертвами ВоробьеваСегодня в 14:01

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В претензиях к свердловскому минстрою.

Дольщики двух проблемных объектов Екатеринбурга — ЖК "Кольцовский дворик" и "Щербакова, 20" — продолжают борьбу за немедленное возобновление работ на их стройплощадках. 21 января они планируют провести большой пикет в парке Чкалова, рассказала "Уралинформбюро" одна из организаторов акции Алена Петрова.

На днях состоялось очередное заседание координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, которую возглавляет первый вице-губернатор региона Владимир Тунгусов. В ходе заседания в числе прочего обсуждалась и судьба этих долгостроев. Глава областного министерства строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков заверил собравшихся, что для достройки "Кольцовского дворика" уже найден новый инвестор - компания "Форум-групп". По словам министра, работы на объекте возобновятся в марте 2018 года.

Однако Алена Петрова в беседе с корреспондентом агентства заявила, что потенциальный застройщик до сих пор даже не ознакомился с соглашением. А предыдущий претендент на роль спасителя "Кольцовского дворика", компания "Спецсургутжелезобетонстрой", в ноябре 2017 года вообще отказался от участия в проекте.

Дольщикам ЖК "Щербакова, 20" областные власти предлагают квартиры в доме на улице Рощинской. Он ранее также относился к разряду проблемных, однако после банкротства застройщика, УК "Новый град", был достроен с участием денег Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования (САИЖК).

"Из наших дольщиков 65 человек согласились на этот вариант, но остальные 30-40 человек решили остаться на Щербакова. Они надеются добиться завершения строительства дома. Еще в декабре мы направили в областной минстрой замечания в "дорожную карту" по достройке Щербакова, 20, но они в итоге не были учтены", — пояснила Петрова.

При самом оптимистичном раскладе ЖК "Щербакова, 20" (застройщик — компания "Рубикон-Аэро Инвест") будет сдан в строй не раньше 4-го квартала 2020 года. Однако вариант с Рощинской не устраивает многих дольщиков по качеству и географическому расположению: они считают этот район криминально неблагополучным.

"Правительство области предлагает в качестве одного из вариантов решения проблемы создать ЖСК, но многие из нас опасаются, что это приведет к необходимости доплачивать за уже купленные квартиры", — призналась собеседница агеентства.

"Реанимации" долгостроя на Щербакова препятствует и неразбериха с землей: почти 2/3 участка, отведенного под стройку, до сих пор не выкуплено. Стоимость "ничейной" земли составляет 10 миллионов рублей. По словам дольщиков, неопределенный статус участка мешает зарегистрировать его в Росреестре.

К акции в парке Чкалова планируют присоединиться дольщики домов, которые строил скандально известный Владимир Воробьев. В период с 2009 по 2013 год он возвел на землях ИЖС 22 многоквартирных дома, 4 из которых администрация Екатеринбурга определила к сносу как незаконные.

В феврале 2017 года Владимир Воробьев был осужден за мошенничество в строительной сфере на 6 лет колонии строгого режима, а в декабре ему добавили по суду еще 6 месяцев "отсидки" — за незаконное предпринимательство и отмывание денег. В данный момент среди пострадавших от махинаций Воробьева числится 150 семей, однако многие из них до сих пор не включены в реестр пострадавших граждан.

Ранее по теме:
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