Площадку "Эрмитаж-Урал" очистили от старых зданий31 января в 16:05
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Строить начнут в апреле.
На площадке, предназначенной для строительства культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал", снесены все старые постройки, мешавшие строительным работам. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Речь идет о территории во дворе дома №16 по улице Вайнера, где, согласно плану строительства КПЦ "Эрмитаж-Урал", предстоит возвести реставрационные мастерские и организации, реализующие различные образовательные программы. Ранее там находилось двухэтажное фондохранилище Музея ИЗО и складские помещения. После завершения строительства центра там появится новое фондохранилище с элементами стилистики прежнего здания.
Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, решено начать возведение центра именно с этой площадки, а затем приступить к освоению участка на Вайнера, 11 — где запланирован двухэтажный пристрой к существующему зданию галереи. В нем разместятся экспозиции центра и выставка западноевропейского искусства.
Ранее стало известно, что уральские археологи в ходе раскопок обнаружили на этом участке старинные плиты, предположительно заложенные здесь в конце XIX века. Из-за этого хозяйственное освоение территории было приостановлено, чтобы подготовить проект сохранения обнаруженных артефактов.
Когда стартуют строительные работы, станет понятно по итогам конкурса подрядчиков. Информация о конкурсе будет размещена на портале госзакупок в ближайшие недели. По словам представителей мэрии, его результаты будут подведены уже в конце марта.
Стоит напомнить, что в 2018-2019 годах областной и городской бюджеты собираются выделить на реализацию проекта "Эрмитаж-Урал" свыше 400 миллионов рублей.
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