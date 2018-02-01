Он должен пайщикам 6 миллионов рублей.

Департамент госжилстройнадзора Свердловской области обнаружил нарушения в деятельности ЖСК "Народный", который строит жилье по договорам паевого и долевого участия в Екатеринбурге и Дегтярске. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента.

В частности, застройщика подозревают в нецелевом использовании денежных средств дольщиков при строительстве жилого дома на улице Баумана в Екатеринбурге. Эти факты вскрылись в ходе внеплановой проверки, организованной департаментом в октябре 2017 года. Так, выяснилось, что пайщикам так и не вернули 6,1 миллиона рублей, внесенных ими за так и не построенный дом.

Список нарушений по итогам проверки получился довольно большой. Среди них — отсутствие информации о застройщике и пайщиках в системе ГИС ЖКХ, а также недостоверная информация об адресе нахождения застройщика в проектной декларации на строительство дома по улице Клубной (г.Дегтярск).

Также на сайте застрйощика не размещалась фотохроника строительства дома в Дегтярске. При этом домен www.жк-клубный.рф, на котором размещена информация о реализуемых проектах, застройщику вообще не принадлежит, считают представители надзорного органа.

Кроме того, инспекторы департамента обнаружили, что в проектной документации нет информации о государственной регистрации застройщика, планах по подключению многоквартирного дома в Дегтярске к инженерным сетям, сроках получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, а также размерах кредиторской и дебиторской задолженности застройщика.

В декабре 2017 года состоялась повторная проверка. Выяснилось, что застройщик так и не устранил выявленные нарушения. Кроме того, к этому моменту истекли сроки действия генерального договора страхования проекта и разрешения на строительство многоквартирного дома в Дегтярске. Само же строительство все еще не завершено.

По итогам внеплановой проверки в отношении председателя ЖСК "Народный" Дмитрия Максимова составлен протокол об административном правонарушении по статье "Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости".

Застройщику предписано устранить обнаруженные нарушения до 18 февраля 2018 года. Однако сделать это будет непросто: с 15 января Максимов находится в розыске. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", последний раз мужчину видели 11 января в районе ВИЗа.

Следует отметить, что Дмитрий Максимов проходит обвиняемым по делу о самоуправстве и незаконном предпринимательстве. По данным следствия, его компания строила многоквартирные дома на земле, предназначенной для ИЖС. Среди проектов Максимова — "Дом пенсионеров", который был снесен по распоряжению горадминистрации в 2014 году. Тогда от действий застройщика пострадало 46 дольщиков.

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