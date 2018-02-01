Свердловский госжилстройндзор проверил пропавшего застройщикаСегодня в 11:34
- Текст
Он должен пайщикам 6 миллионов рублей.
Департамент госжилстройнадзора Свердловской области обнаружил нарушения в деятельности ЖСК "Народный", который строит жилье по договорам паевого и долевого участия в Екатеринбурге и Дегтярске. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента.
В частности, застройщика подозревают в нецелевом использовании денежных средств дольщиков при строительстве жилого дома на улице Баумана в Екатеринбурге. Эти факты вскрылись в ходе внеплановой проверки, организованной департаментом в октябре 2017 года. Так, выяснилось, что пайщикам так и не вернули 6,1 миллиона рублей, внесенных ими за так и не построенный дом.
Список нарушений по итогам проверки получился довольно большой. Среди них — отсутствие информации о застройщике и пайщиках в системе ГИС ЖКХ, а также недостоверная информация об адресе нахождения застройщика в проектной декларации на строительство дома по улице Клубной (г.Дегтярск).
Также на сайте застрйощика не размещалась фотохроника строительства дома в Дегтярске. При этом домен www.жк-клубный.рф, на котором размещена информация о реализуемых проектах, застройщику вообще не принадлежит, считают представители надзорного органа.
Кроме того, инспекторы департамента обнаружили, что в проектной документации нет информации о государственной регистрации застройщика, планах по подключению многоквартирного дома в Дегтярске к инженерным сетям, сроках получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, а также размерах кредиторской и дебиторской задолженности застройщика.
В декабре 2017 года состоялась повторная проверка. Выяснилось, что застройщик так и не устранил выявленные нарушения. Кроме того, к этому моменту истекли сроки действия генерального договора страхования проекта и разрешения на строительство многоквартирного дома в Дегтярске. Само же строительство все еще не завершено.
По итогам внеплановой проверки в отношении председателя ЖСК "Народный" Дмитрия Максимова составлен протокол об административном правонарушении по статье "Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости".
Застройщику предписано устранить обнаруженные нарушения до 18 февраля 2018 года. Однако сделать это будет непросто: с 15 января Максимов находится в розыске. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", последний раз мужчину видели 11 января в районе ВИЗа.
Следует отметить, что Дмитрий Максимов проходит обвиняемым по делу о самоуправстве и незаконном предпринимательстве. По данным следствия, его компания строила многоквартирные дома на земле, предназначенной для ИЖС. Среди проектов Максимова — "Дом пенсионеров", который был снесен по распоряжению горадминистрации в 2014 году. Тогда от действий застройщика пострадало 46 дольщиков.
Ранее по теме:
В Екатеринбурге исчез скандальный застройщик
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:44
Юристы пожаловались главе СКР на екатеринбургского депутата
За оскорбление Ксении Собчак.Сегодня в 17:35
Дату визита Путина в Екатеринбург перенесли
На День влюбленных.Сегодня в 17:06
Столица Урала распрощается с ветхим жильем
К 2035 году.Сегодня в 17:02
В нефтеюганском детсаду едва не повесился ребенок
Он повис на шарфе.Сегодня в 16:55
Польша намерена вычеркнуть Холокост из своей истории
Раз не говорят - значит не было.Сегодня в 16:39
Екатеринбуржец украл велосипедов на полмиллиона
И "доехал" до суда.Сегодня в 16:38
В Таджикистане задержали подозреваемых в убийстве семьи торговцев
Шестеро пошли на двоих.Сегодня в 16:30
Жительницу Зауралья отдали под суд за убийство 11-месячного сына
С особой жестокостью.Сегодня в 16:28
Екатеринбуржцы спишут показания счетчиков в телефоны
И они попадут сразу в ЕРЦ.Сегодня в 15:56
В Канаде убийца-гомофоб прятал останки жертв в цветочных горшках
На владениях работодателей.Сегодня в 15:51
МРСК Урала завершает подготовку к ЧМ-2018
Электросетевого комплекса Екатеринбурга.Сегодня в 15:45
Свердловские автомобилисты оккупировали отделы ГИБДД из-за экзамена
Хотят поменять удостоверения.Сегодня в 15:31
Экс-губернатора Кировской области признали виновным в коррупции
Оглашение приговора займет несколько часов.Сегодня в 15:26
Свердловской области предрекли "генеральскую" чехарду
Осенью.Сегодня в 14:47
Южноуралец прострелил жене голову
Из ружья.
Главные новости
- Сегодня в 17:35Дату визита Путина в Екатеринбург перенесли
- Сегодня в 17:06Столица Урала распрощается с ветхим жильем
- Сегодня в 15:45Свердловские автомобилисты оккупировали отделы ГИБДД из-за экзамена
- Сегодня в 15:26Свердловской области предрекли "генеральскую" чехарду
- Сегодня в 13:52Мэрия Екатеринбурга объявила охоту на мусор в Исети
Аналитика
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.
ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?
Готовьте чемоданы!
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".