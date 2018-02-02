Хотя Екатеринбург еще не победил.

Аэропорт "Кольцово" готов заплатить 7 миллионов рублей за разработку концепции развития аэропортового комплекса для обслуживания пассажиров в период проведения в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на портал гозакупок.

Согласно конкурсной документации, закупка будет осуществляться у единственного поставщика. Обеспечения заявки на участие в закупке от него не потребуется. Какой конкретно поставщик имеется в виду, в документации также не раскрывается — равно как и подробности требуемой концепции.

Отказ от полноценной конкурсной процедуры в данном случае не удивителен. До итогового голосования, которое состоится в ноябре в Париже, остается больше 9 месяцев. И на чью сторону склонится чаша весов и симпатии жюри Международного бюро выставок, не рискнут прогнозировать самые смелые эксперты.

Тем не менее в пресс-службе "Кольцово" корреспондента "Уралинформбюро" заверили, что уже готовят подробный пресс-релиз, в котором будет изложено конкретное техзадание по проекту для потенциального подрядчика. По словам представителей аэропорта, пресс-релиз будет опубликован 2 февраля на официальном сайте "Кольцово". Как сложится судьба этой концепции, если Екатеринбург в очередной раз проиграет конкурс, собеседники не уточнили.

Впрочем, 7 миллионов - не самая серьезная сумма, которая может "упасть" на столицу Урала, если она победит в конкурсе. Как сообщалось ранее, Екатеринбург в случае успеха получит 1 миллиард евро из федерального бюджета на создание выставочной инфраструктуры и реализацию строительных и транспортных проектов. Об этом заявил на днях министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Стоит напомнить, что в Екатеринбурге под проведение ЭКСПО-2025 уже зарезервирован большой участок земли на южном берегу Верх-Исетского пруда. В случае победы российской заявки на проведение Всемирной универсальной выставки в 2025 году, в столице Урала должен появиться "город будущего" - район с самыми современными технологиями и инфраструктурой.

В декабре 2017 года заявочный комитет выставки объявил конкурс проектов будущего ЭКСПО-парка. Основные кандидаты на участие в этом конкурсе будут отобраны до 1 февраля, а подведение итогов состоится 21 марта.

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