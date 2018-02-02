Все решит Зеленая Роща?

Долевой долгострой в поселке Светлом под Арамилем будет сдан в строй в конце лета 2018 года. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

Оптимистичный прогноз прозвучал 1 февраля в ходе визита на стройплощадки Арамильского ГО главы областного Минстроя Михаила Волкова, регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой и представителей облпрокуратуры.

В беседе чиновников с дольщиками приняли участие глава городского округа Виталий Никитенко и представитель группы компаний "ТЭН" (нового инвестора стройки) Юрий Романович. Строители познакомили дольщиков с графиком работ на пяти проблемных объектах, оставшихся в "наследство" от компании "Лоджик-Девелопмент".

Как уже было сказано, трехэтажные дома в поселке Светлом планируется сдать этим летом - хотя сами дольщики уверяют, что на графике, который им представили, в качестве "дедлайна" значится сентябрь. А десятиэтажка на улице Текстильщиков будет достроена и отдана жильцам в декабре 2018 года. Юрий Романович проинформировал будущих жильцов, что компания взяла на себя ответственность по завершению строительства объекта, в том числе и финансовые обязательства.

Стоит отметить, что компания "Лоджик-Девелопмент" приступила к сбору денег дольщиков на строительство квартала в Светлом и высотки на Текстильщиков в 2014 году. Однако вскоре стройка встала. Без квартир в итоге осталось более 400 семей, многие из которых вынуждены были взять ипотечный кредит для покупки жилья.

В марте 2017 года органы Госжилстройнадзора в ходе очередной проверки арамильских долгостроев выявили факт нецелевого использования денежных средств дольщиков руководством ИГК "Лоджик-Девелопмент". Вскоре в отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями", а в августе 2017 года началась процедура банкротства предприятия.

Как пояснил на встрече с дольщиками начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, сегодня уголовное дело о злоупотреблении полномочиями со стороны прежнего руководства "Лоджик-Девелопмент" находится под контролем прокуратуры.

"Проводятся судебные экспертизы и собираются другие доказательства. Мы сделаем все, чтобы люди, виновные в ситуации, где пострадали дольщики, понесли заслуженное наказание", – подчеркнул прокурор.

Следует напомнить, что группа компаний "ТЭН" в данный момент согласилась "довести до ума" еще один проблемный долевой объект — пятую очередь ЖК "Новый Уктус" на улице Самолетной в Екатеринбурге.

Однако вопрос об участии инвестора в завершении арамильских долгостроев решался до конца января 2018 года. Чтобы ускорить процесс, дольщики Светлого организовали несколько пикетов перед зданием правительства области и даже грозили начать голодовку протеста.

А 1 февраля, одновременно с визитом главы областного Минстроя на стройплощадку, на улице Текстильщиков, арамильские дольщики провели митинг на площади Обороны. К их акции присоединились граждане, вложившие деньги в строительство ЖК "Кольцовский дворик", "Щербакова, 20" и "Новый Уктус-5".

"На данный момент с "ТЭН" подписано лишь соглашение о намерениях, которое дает им возможность выйти на стройку и начать подготовительную работу. А подписание соглашения по инвестиционному проекту (по предоставлению ГК "ТЭН" земельного участка в Зеленой роще – прим. ред.) они пока перенесли на май", — сообщила дольщица ЖК "Светлый 8.3" Лариса Чиркова.

По ее словам, старт этого инвестиционного проекта уже дважды переносился, и дольщики опасаются, что и на сей раз соглашение затянется на неопределенный срок. Арамильцы сетуют, что им не дают ознакомиться с проектом этого соглашения, где должны быть прописаны условия достройки каждого из пяти проблемных объектов.

"Опасаемся, что землю "ТЭН" в Зеленой роще дадут, а наши дома таки не будут достроены", — призналась Лариса Чиркова в беседе с корреспондентом агентства.

Речь идет об участке под заброшенной больницей "Скорой помощи", переданный ГК "ТЭН" в обмен на достройку долевых долгостроев Арамиля. Как ранее писало наше агенство, об этом заявил 29 января глава свердловского Минстроя Михаил Волков. Но пока эта сделка тоже находится в статусе "соглашение о намерениях".

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