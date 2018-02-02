Екатеринбург отключили от челябинской водыСегодня в 13:59
- Текст
Угроза дефицита миновала.
Перекачка воды из Нязепетровского каскада в систему водоснабжения Екатеринбурга прекращена со 2 февраля. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал".
Как пояснили сотрудники предприятия, каскад выполнил свою задачу — спас Екатеринбург от грозящего ему дефицита водных ресурсов. За четыре месяца работы по системе каскада в водохранилища Екатеринбурга поступило 34 миллиона кубометров воды, что позволило столице Урала создать необходимый запас до наступления весеннего половодья. Стоимость перекачки за весь период составила 136 миллионов рублей.
С этого резервуара в Екатеринбург весь январь шла вода, спасшая город от водного дефицита. Фото: пресс-служба МУП "Водоканал".
Стоит напомнить, что решение продлить подпитку водохранилищ из Нязепетровского каскада было принято в начале января. Эту меру вызвал скудный паводок 2017 года, из-за которого в Екатеринбурге образовался водный дефицит в размере 25 миллионов кубометров.
Чтобы дополнить естественную приточность Верхне-Макаровского водохранилища (главного водного резервуара Екатеринбурга), в октябре прошлого года было принято решение подключить к питанию города Нязепетровский каскад, расположенный на Южном Урале. Изначально планировалось "перекрыть" каскад после Нового года, однако в январе выяснилось, что запасов воды по-прежнему хватает только до марта.
Теперь угроза "засухи" полностью устранена, и Нязепетровский каскад можно с легким сердцем "отключать". Тем не менее вода из каскада даже после прекращения перекачки будет поступать в Верхне-Макаровское водохранилище всю первую неделю февраля.
Нязепетровское водохранилише — искусственный водоем, созданный в 1976 году. Тогда же был построен одноименный водный каскад, по которому вода из Нязепетровского водохранилища на реке Уфе подается в Западную Чусовую, а оттуда, опосредованно, в Верхнемакаровский пруд — один из водных резервуаров, питающий столицу Урала.
Ранее по теме:
Екатеринбургу грозит нехватка воды
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:16
Гособвинение просит пожизненное для возможного убийцы семьи полицейского в Зауралье
Приговор вынесут 20 февраля.Сегодня в 18:01
Все февральские осадки обрушатся на Москву в один день
Поставив новый рекорд.Сегодня в 18:00
Комиссия FIFA посетит Екатеринбург с финальной проверкой в марте
В Москву и Санкт-Петербург уже наведались.Сегодня в 17:27
Пенсионер спровоцировал ДТП на свердловской трассе
И скончался в больнице.Сегодня в 17:18
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:14
Владельцем "хламины" в городском пруду Екатеринбурга оказался главный инженер "Лаванга"
В середине февраля его ждет суд.Сегодня в 17:05
Конвертеру "Карабашмеди" обеспечили стабильную работу
Проведя капремонт агрегата.Сегодня в 16:57
Обнаженные курсанты из УИГА отделались выговором
За нарушение устава института.Сегодня в 16:55
Глава совета директоров "Газпрома" избавился от акций компании
И вышел из ее капитала.Сегодня в 16:43
Пескову досталось от главы ЦИК за слова о Путине
Больше предупреждений не будет.Сегодня в 16:37
"Уральские авиалинии" запускают закрытую распродажу "лета"
Со скидкой до 30%.Сегодня в 16:14
Свердловчанка едва не сожгла заживо спящую семью
Из мести.Сегодня в 16:11
Екатеринбург попал в ТОП-3 городов с повышенным спросом на авиабилеты
Пропустив вперед Краснодар.Сегодня в 16:02
Свердловского депутата доконал "фекальный" скандал
Он решил уволиться.Сегодня в 15:43
Две конкурирующие УК Екатеринбурга "схлестнутся" в суде
Отстаивая свою честь и достоинство.
Главные новости
- Сегодня в 18:00Комиссия FIFA посетит Екатеринбург с финальной проверкой в марте
- Сегодня в 15:31Самые богатые екатеринбургские депутаты остались при мандатах
- Сегодня в 14:08Суд отменил приговор сбившему насмерть школьниц свердловчанину
- Сегодня в 12:18Екатеринбург рассчитается за купленные к ЧМ автобусы в 2022 году
- Сегодня в 11:38Лопнувшую в Мартюше трубу оценили в 50 миллионов
Аналитика
Новый эшелон "Уральских авиалиний"
Дальний Восток в приоритете.
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.