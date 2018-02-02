Угроза дефицита миновала.

Перекачка воды из Нязепетровского каскада в систему водоснабжения Екатеринбурга прекращена со 2 февраля. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал".

Как пояснили сотрудники предприятия, каскад выполнил свою задачу — спас Екатеринбург от грозящего ему дефицита водных ресурсов. За четыре месяца работы по системе каскада в водохранилища Екатеринбурга поступило 34 миллиона кубометров воды, что позволило столице Урала создать необходимый запас до наступления весеннего половодья. Стоимость перекачки за весь период составила 136 миллионов рублей.

С этого резервуара в Екатеринбург весь январь шла вода, спасшая город от водного дефицита. Фото: пресс-служба МУП "Водоканал".

Стоит напомнить, что решение продлить подпитку водохранилищ из Нязепетровского каскада было принято в начале января. Эту меру вызвал скудный паводок 2017 года, из-за которого в Екатеринбурге образовался водный дефицит в размере 25 миллионов кубометров.

Чтобы дополнить естественную приточность Верхне-Макаровского водохранилища (главного водного резервуара Екатеринбурга), в октябре прошлого года было принято решение подключить к питанию города Нязепетровский каскад, расположенный на Южном Урале. Изначально планировалось "перекрыть" каскад после Нового года, однако в январе выяснилось, что запасов воды по-прежнему хватает только до марта.

Теперь угроза "засухи" полностью устранена, и Нязепетровский каскад можно с легким сердцем "отключать". Тем не менее вода из каскада даже после прекращения перекачки будет поступать в Верхне-Макаровское водохранилище всю первую неделю февраля.

Нязепетровское водохранилише — искусственный водоем, созданный в 1976 году. Тогда же был построен одноименный водный каскад, по которому вода из Нязепетровского водохранилища на реке Уфе подается в Западную Чусовую, а оттуда, опосредованно, в Верхнемакаровский пруд — один из водных резервуаров, питающий столицу Урала.

Ранее по теме:

Екатеринбургу грозит нехватка воды