Опять качаем у соседей.

Екатеринбург до конца января будет питаться водой, поступающей из Челябинской области по Нязепетровскому каскаду. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе администрации столицы Урала.

Как пояснили представители мэрии, из-за скудного весеннего паводка 2017 года в Екатеринбурге образовался дефицит водных ресурсов, составивший 25 миллионов кубометров. Чтобы дополнить естественную приточность Верхне-Макаровского водохранилища (главного водного резервуара Екатеринбурга), в октябре прошлого года было принято решение подключить к питанию города Нязепетровский каскад, расположенный на Южном Урале.

Планировалось, что таким образом город будет гарантированно обеспечен водой до начала паводка, который ожидается в апреле 2018 года. Но, как оказалось, вместо расчетных четырех миллионов кубометров в месяц запасы воды по состоянию на ноябрь составили не более миллиона кубометров в месяц. По расчетам специалистов, этой воды Екатеринбургу хватит только до середины марта.

Чтобы не допустить ограничений водоснабжения в городе накануне паводка, было решено продолжить перекачку воды из Нязепетровского водохранилища в течение января. Ежемесячные расходы на перекачку воды из Челябинской области составляют 34 миллиона рублей.

Нязепетровское водохранилише — искусственный водоем, созданный в 1976 году. Тогда же был построен одноименный водный каскад, по которому вода из Нязепетровского водохранилища на реке Уфе подается в Западную Чусовую, а оттуда, опосредованно, в Верхнемакаровский пруд — один из водных резервуаров, питающий столицу Урала.

Екатеринбургский "Водоканал" уже не в первый раз вынужден прибегать к услугам Нязепетровского каскада. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в 2013 году из-за засушливого лета в Верхне-Макаровском и Волчихинском водохранилищах снизился уровень воды. Поэтому городские власти решили включить несколько насосов, перекачивающих в Екатеринбург воду из Нязепетровского пруда. Однако в 2015 году уровень воды в этих резервуарах нормализовался, и потребность в подкачке ресурсов из соседнего региона временно отпала.

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