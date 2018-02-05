Судьбу "домашних" хостелов в России решат уборщицыСегодня в 11:52
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И собственники жилья.
Хостелы в жилых домах могут разрешить, но на очень жестких условиях. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на заявление члена Совета Федерации ФС РФ Игоря Фомина.
По словам сенатора, в настоящее время правительство РФ готовит поправки в Жилищный кодекс, разрешающие оказание гостиничных услуг в многоквартирных домах при выполнении определенных условий. Так, по мнению разработчиков законопроекта, для размещения хостела или мини-гостиницы в доме больше половины собственников жилых помещений всего дома должны проголосовать "за".
Кроме того, законопроект устанавливает признаки, определяющие, что такое "гостиничная услуга". Это должна быть совокупность условий: например, когда помимо услуг проживания предоставляются услуги по уборке, питанию, услуги ресепшена, возможность онлайн-бронирования номеров.
Изменения в Жилищный кодекс РФ, одобренные сенаторами, также вводят запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории. При отсутствии такого свидетельства гостиница не сможет использовать свое название в рекламе.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Однако введение обязательной классификации гостиниц будет поэтапным. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, с 1 июля 2019 года под его действие попадут гостиницы с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, а с 1 января 2020 года — предприятия гостевого бизнеса с номерным фондом более 15 номеров.
Стоит напомнить, что дискуссия о легализации хостелов в жилых домах идет уже давно. Сегодня ЖК РФ разрешает оказание гостиничных услуг после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его необходимым оборудованием. Однако в 2016 году депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, который накладывает запрет на размещение в жилых помещениях промышленных производств и гостиниц, а также любое оказание гостиничных услуг и услуг размещения.
Этот документ вызвал критику в среде экспертов гостиничного бизнеса, а также со стороны ряда депутатов. Поэтому было решено внести в законопроект ряд смягчающих поправок.
Следует отметить, что на территории Екатеринбурга сегодня работает 68 хостелов общей вместимостью 1 352 места. Из них лишь 15 расположены в нежилых помещениях.
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