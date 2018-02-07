Свердловское министерство исправит ошибки прошлогоСегодня в 15:48
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При капремонте бывшего госжилья.
Контролировать капремонт жилых домов, ранее находившихся в государственной собственности, будет региональное министерство энергетики и ЖКХ. Такое предложение содержится в законопроекте, запланированном к рассмотрению на ближайшем заседании Заксобрания Свердловской области, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.
Авторами поправок в областной закон "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области" выступили члены думского комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.
В документе речь идет о капремонте многоквартирных домов, бывших ранее в собственности государства. Многие из них требовали "починки" еще до момента приватизации, но по разным причинам ремонтные работы в этих МКД проведены не были. Теперь при составлении планов капремонта этим помещениям могут отдать приоритет.
Определен и госорган, отвечающий за проведение таких работ. Согласно предложенным поправкам, этим органом станет областной Минэнергетики и ЖКХ. Ему будут даны полномочия по установлению порядка формирования перечня услуг или работ по капремонту названных объектов, порядка информирования собственников помещений об объемах, выполненных бывшим наймодателем, а также по решению вопросов финансирования работ.
Кроме того, в областной закон вносится пункт о возможности проведения работ по замене лифтов и инженерных систем газоснабжения, признанных непригодными для эксплуатации, в приоритетном порядке. Для таких домов возможно также изменение сроков капремонта, изначально заявленных в соответствующей программе.
Инициативу на федеральном уровне озвучил Минстрой РФ в декабре 2017 года. Поправки, предложенные ведомством, смягчают ответственность местных властей за проведение капремонта в домах, ранее находившихся на муниципальном балансе.
Теперь муниципалы отвечают за проведение капремонт лишь в том случае, если решение о ремонтных работах на жилом объекте было принято до момента приватизации жилого помещения — однако так и не было реализовано.
Стоит напомнить, что на Среднем Урале в 2018-2020 годах планируют потратить на цели капремонта 21 миллиард рублей. За этот период планируется отремонтировать 4 187 домов и заменить 500 лифтов.
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