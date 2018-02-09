Отремонтировав их дома.

Свердловская область по итогам 2017 года вышла на третье место в России по объемам проведенного капремонта многоквартирных жилых домов. Об этом заявил 9 февраля на заседании регионального кабмина вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт.

По словам чиновника, только в 2015-2017 годах в порядок приведено свыше 4 360 многоквартирных домов, расположенных в 85 муниципалитетах региона. Как напомнил губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев, это позволило улучшить жилищные условия почти 147 тысячам свердловчан. Общая стоимость работ за три года составила 14,2 миллиарда рублей.

Из этого числа 2 408 домов отремонтировано в 2017 году. При этом 168 домов, ранее внесенных в план работ на 2017 год, по разным причинам были перенесены на год текущий.

"В 139 домах работы уже начались и в данный момент находятся на стадии завершения. Их планируется закончить к 1 июля, - пояснил Сергей Швиндт. – В 23 домах в ходе ремонта возникла необходимость дополнительного обследования конструкций в связи трещинами, возникшими на фасадах и фундаменте. 27 домов будут ремонтироваться за счет средств собственников, скопившихся на спецсчетах. Еще по двум домам в данный момент принимается решение о целесообразности проведения в них капремонта".

Главной причиной срыва ремонтных работ на 139 объектах вице-губернатор назвал поведение самих собственников, которые отказались допустить подрядные организации к общедомовому имуществу.

В связи с этим правительство области в декабре 2017 года своим постановлением утвердило особый порядок, определяющий невозможность оказания услуги выполнения работ по капремонту. Согласно документу, лица, отказавшие подрядчикам в допуске, берут на себя полную ответственность за возможное возникновение аварийных ситуаций на их общедомовом имуществе.

Стоит отметить, что в 2018 году областные власти планируют привести в порядок 1 400 многоквартирных жилых домов в 75 муниципалитетах региона. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", всего до 2020 года на территории области будет отремонтировано свыше 4 000 МДК.

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