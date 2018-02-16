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Екатеринбург сэкономил миллионы на подготовке к ЧМ-201815 февраля в 14:54

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Ремонтируя тренировочные стадионы.

В Екатеринбурге ремонт трех тренировочных стадионов обошелся на 25 миллионов дешевле, чем ожидалось. Так, на "Калининце" сэкономили 12 миллионов, спорткомбинате "Урал" - 11,8 миллиона, парке-стадионе "Химмаш" - 1,8 миллиона.

Эти деньги к 6 марта 2018 года должны вернуться в бюджет Свердловской области. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минстроя, передает "Уралинформбюро".

Администрация уральской столицы смогла отстоять лишь 3,5 миллиона рублей. Эти деньги оставят городу на подготовку тренировочных стадионов к играм.

Стоит отметить, что в конце мая 2018 года правительство РФ направило на Средний Урал 72,9 миллиона рублей на подготовку к чемпионату мира по футболу. Предполагалось, что их потратят на реконструкцию трех объектов - спорткомбината "Урал" на улице Комвузовской (31,6 миллиона рублей), комплекса "Калининец" на улице Краснофлотцев (28,9 миллиона рублей) и парка-стадиона "Химмаш" на улице Дагестанской (12,4 миллиона рублей).

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