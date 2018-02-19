"Екатеринбург Арену" защитят "ИЖами"Сегодня в 08:48
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В дни ЧМ-2018.
На обеспечение безопасности стадиона "Екатеринбург-Арена" бюджет Свердловской области собирается потратить свыше 64 миллионов рублей. Эти средства пойдут на обустройство 52 круглосуточных постов и оснащение охранников современными средствами досмотра, сообщает "Уралинформбюро".
Как следует из аукционной документации, размещенной на портале госзакупок, в распоряжении постов охраны будет весьма широкий арсенал технических средств. Среди них рентгеновские установки, портативные металлоискатели и газоанализаторы паров взрывчатых веществ, индикаторы электромагнитных, акустических полей и опасных жидкостей, радиометры и блокираторы радиоуправляемых взрывных устройств, досмотровые зеркала и эндоскопы.
Кроме того, каждый охранник будет снабжен средствами радиосвязи, ручным металлодетектором, портативными видеорегистраторами и нарезным короткоствольным оружием отечественного производства - пистолетами ИЖ-71 и GRCR. Какому ЧОПу доверят защищать гостей и участников Чемпионата мира по футболу-2018, выяснится 26 февраля.
Стоит напомнить, что игры мундиаля пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа. 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.
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