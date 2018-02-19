×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Медный" трамвай построят на деньги горожанСегодня в 13:35

Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

В строительстве трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут задействованы средства муниципальных бюджетов Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Ориентировочная стоимость работ составит 2,1 миллиарда рублей, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно аукционной документации, размещенной на портале госзакупок, в стартовую цену входит также строительство и реконструкция улично-дорожной сети в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования "город Екатеринбург" (1 этап). В данном случае речь идет о дублере проспекта Космонавтов, который свяжет улицу Шефскую с ЕКАД.


Схема будущей трамвайной линии. Фото: сайт администрации ГО Верхняя Пышма.


А так будет выглядеть участок в районе улицы Фрезеровщиков. Фото: администрация ГО Верхняя Пышма.

Предполагается, что весь объем работ — включая инженерную подготовку территории, устройство наружных электрических сетей и линий связи, обустройство автомобильной дороги и верхнего строения железнодорожного пути, а также последующее благоустройство — займет 32 месяца. Электронный аукцион намечен на 12 марта.

Стоит отметить, что в качестве источника финансирования работ в тексте госзакупки указаны "бюджет города Екатеринбурга" и "бюджет ГО Верхняя Пышма". Ранее в роли главного "спонсора" проекта назывался бюджет Свердловской области. Заказчиком проекта еще в 2015 году выступил УГМК-холдинг.

Ранее по теме:
Екатеринбургу дали 132 тысячи "квадратов"
Трамвай из Екатеринбурга доедет до Верхней Пышмы к 2019 году

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
щербаков николай Сегодня в 14:16

нам видимо опять нужно деньги попилить. А то их девать больше некуда! И это при нашей то нищете!!!

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Вопросами про стыд и патриотизм.

Сатка проголосует втемную

Сатка проголосует втемную

Блэкаут-сценарий выборов 18 марта.

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×