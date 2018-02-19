Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

В строительстве трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут задействованы средства муниципальных бюджетов Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Ориентировочная стоимость работ составит 2,1 миллиарда рублей, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно аукционной документации, размещенной на портале госзакупок, в стартовую цену входит также строительство и реконструкция улично-дорожной сети в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования "город Екатеринбург" (1 этап). В данном случае речь идет о дублере проспекта Космонавтов, который свяжет улицу Шефскую с ЕКАД.



Схема будущей трамвайной линии. Фото: сайт администрации ГО Верхняя Пышма.



А так будет выглядеть участок в районе улицы Фрезеровщиков. Фото: администрация ГО Верхняя Пышма.

Предполагается, что весь объем работ — включая инженерную подготовку территории, устройство наружных электрических сетей и линий связи, обустройство автомобильной дороги и верхнего строения железнодорожного пути, а также последующее благоустройство — займет 32 месяца. Электронный аукцион намечен на 12 марта.

Стоит отметить, что в качестве источника финансирования работ в тексте госзакупки указаны "бюджет города Екатеринбурга" и "бюджет ГО Верхняя Пышма". Ранее в роли главного "спонсора" проекта назывался бюджет Свердловской области. Заказчиком проекта еще в 2015 году выступил УГМК-холдинг.

Ранее по теме:

Екатеринбургу дали 132 тысячи "квадратов"

Трамвай из Екатеринбурга доедет до Верхней Пышмы к 2019 году