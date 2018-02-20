Красноуфимские коровники попали под молоток19 февраля в 17:45
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Будучи в исправном состоянии.
В Красноуфимском районе грядет массовая продажа сельскохозяйственного имущества в частные руки. Среди выставленных на торги лотов - коровники, гаражи, склады зерна и картофелехранилища, площадки для выгула скота, ремонтный цех и даже одна автодорога, сообщает "Уралинформбюро".
С молотка планируется пустить 23 объекта, имеющих прямое отношение к агропромышленному комплексу. Стартовая цена торгов по трем лотам, которые намечены на 29 марта, в целом составляет 36,4 миллиона рублей.
Большинство помещений, предназначенных к продаже, находятся в Красноуфимске, а также в расположенных неподалеку от города деревне Калиновка и селе Крылово. Согласно описанию объектов, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии.
В аукционной документации, размещенной на сайте областного Фонда госимущества, действующий арендатор не указан. Однако в расположенном неподалеку от объектов Красноуфимском учебно-техническом центре агропромышленного комплекса, куда корреспондент "Уралинформбюро" обратился за комментарием, предположили, что часть перечисленного имущества могла принадлежать ООО "Семухино".
Стоит отметить, что за последние несколько месяцев это уже не первый случай аукционной распродажи имущества сельхозпредприятий Свердловской области. В октябре прошлого года были проданы акции Березовского хлебокомбината, а чуть позже - акции Камышловского и Талицкого плодопитомников. Примерно в это же время МУГИСО выставило на торги Среднеуральскую птицефабрику.
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