"Храм у драмы" встанет рядом с домом КозицынаСегодня в 09:24
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Власти Екатеринбурга объявили конкурс проектов.
Мэрия Екатеринбурга определила место для собора Святой Великомученицы Екатерины: он встанет на замыкании осей набережной Рабочей Молодежи и улицы 8 Марта. А вот его архитектурный облик определится в ходе конкурса проектов, который стартует 20 февраля, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на постановление сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба.
Стоит отметить, что изначально храм Святой Екатерины планировалось разместить в акватории Городского пруда. Но затем было решено перенести площадку для его строительства в квартал улиц Ельцина – Боевых Дружин – Набережной рабочей молодежи – Октябрьской площади. Соответствующий приказ областного Минстроя вышел в ноябре 2017 года.
Теперь же к реализации проекта подключились и муниципальные власти. Как следует из постановления мэрии, конкурс по "храму у драмы" будет открытым и пройдет в два этапа. На первом (с 20 февраля до 19 марта) предполагается осуществить прием заявок от претендентов и произвести их отбор. Итоговый список конкурсантов будет размещен на официальном портале администрации Екатеринбурга.
На втором этапе, который продлится до 30 апреля, конкурсное жюри выберет проект-победитель. Победителю конкурса достанется премия в размере 600 тысяч рублей, а финалисты, занявшие 2 и 3 места, получат соответственно по 300 и 100 тысяч рублей, сообщает постановление главы городской администрации.
Документ также определяет перечень нюансов, которые необходимо учесть при разработке проекта. Среди них — ранее разработанная КБ "Стрелка" и архитектурным бюро "In.Form" концепция благоустройства ключевых пространств Екатеринбурга, расположенных по соседству с будущим храмом.
Кроме того, проектанты должны будут учесть охранные зоны объектов культурного наследия, стоящих рядом со стройплощадкой. Это Дом горного начальника Глинки (наб. Рабочей Молодежи, 3), дом старых большевиков (ул. 8 Марта, 1), дом купца Козицына (ул. 8 Марта, 3) , а также здание УНИХИМа, расположенное на улице 8 Марта, 5.
В частности, в границах охранной зоны здания УНИХИМа запрещается возведение объектов капитального строительства, размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и взрывоопасности, дорожных развязок и линий метрополитена, а также наземных и надземных инженерных коммуникаций.
Еще один важное условие конкурса — предусмотреть при разработке концепции культурные зоны для проведения общегородских и религиозных мероприятий, зоны активного отдыха с организацией скейт-парка, спортивных и велодорожек, а также подходов к воде с пунктами проката лодок и яхт.
При этом авторы проекта должны позаботиться о сохранении существующих зеленых насаждений и природного окружения в зоне предполагаемого строительства. Однако сделать это будет сложно: практически вся площадка представляет из себя сквер.
Следует напомнить, что в данный момент в городском департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений идет работа над техзаданиями еще по трем подобным конкурсам. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на рассмотрение конкурсного жюри будут вынесены проекты строительства нового здания филармонии, ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда и "Контур парка" на Широкой Речке.
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да нехай колокола по мозгам тому Козицыну бьют, нам не жалкоответить
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